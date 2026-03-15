 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Nur Samed Yesil übertrifft am Sonntag Sven Schmitz

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Samed Yesil trifft vierfach für Anadolu Türkspor Krefeld, Sven Schmitz dreifach für SC Viktoria 07 Anrath, Justin Lodyga gleicht für TuRa Brüggen II aus.

von André Nückel · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
Sven Schmitz mit drei Toren für Anrath.
Sven Schmitz mit drei Toren für Anrath. – Foto: Michael Zöllner

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 23 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld:

Samed Yesil trifft viermal für Anadolu Türkspor Krefeld, Sven Schmitz schnürt einen Dreierpack für SC Viktoria 07 Anrath, während Justin Lodyga spät für TuRa Brüggen II ausgleicht.

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kempen-Krefeld

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 13.03.2026, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
5
Abpfiff

Zum Auftakt des 23. Spieltags lieferten sich der SSV Strümp und der SC Schiefbahn ein torreiches Duell, das die Gäste am Ende mit 5:4 für sich entschieden. Zunächst stellte Schiefbahn früh die Weichen: Brian Drubel brachte die Gäste in Führung (15.), ehe Patrick Leenen mit zwei Treffern (27., 35.) auf 3:0 erhöhte. Noch vor der Pause verkürzte Semih Sever für Strümp (38.), doch nach dem Seitenwechsel stellte Leenen mit seinem dritten Tor zunächst den alten Abstand wieder her (49.).

Strümp zeigte jedoch Moral und kam zurück: Giray Köprülü verkürzte (53.), ehe Florin Mahmutaj mit dem 3:4 den Anschluss herstellte (60.). In der Schlussphase gelang Köprülü schließlich der Ausgleich zum 4:4 (90.). Die Partie schien entschieden, doch praktisch im direkten Gegenzug schlug Schiefbahn noch einmal zu: Patrick Leenen traf erneut und sorgte mit seinem vierten Tor für den späten 5:4-Auswärtssieg (90.). Durch den Erfolg klettert Schiefbahn mit nun 37 Punkten auf Rang vier der Tabelle, während Strümp nach der Niederlage mit 31 Zählern auf Platz neun bleibt.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
4
2
Abpfiff

Im Heinmspiel setzte sich der Hülser SV mit 4:2 gegen den FC Hellas Krefeld durch und rückt mit nun 40 Punkten auf Rang drei vor. Zunächst brachte Bonko Smoljanovic die Gäste in Führung (29.), ehe Tomek Geerkens kurz vor der Pause ausglich (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Mike Königshausen (47.), Kevin Czompel (52.) und Matthias Dohmen (56.) innerhalb weniger Minuten für eine klare Führung der Gastgeber. Smoljanovic verkürzte später per Foulelfmeter (77.), doch am Sieg des Hülser SV änderte das nichts. Hellas bleibt im Mittelfeld.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
0
2
Abpfiff
+Video

Der VfB Uerdingen gewann beim TSV Kaldenkirchen mit 2:0 und festigt im Topspiel Rang zwei. Burhan Sahin brachte die Gäste zunächst in Führung (21.), ehe er nach der Pause per Foulelfmeter nachlegte (54.). Kaldenkirchen bleibt trotz der Niederlage mit 37 Punkten im oberen Tabellenfeld und steht weiterhin auf Rang fünf, während Uerdingen als Zweiter seinen Vorsprung auf Kaldenkirchen auf neun Punkte ausgebaut hat.

Fr., 13.03.2026, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
2
1
Abpfiff

Der SC Niederkrüchten siegte gegen die DJK VfL Willich mit 2:1 und verbessert sich auf Rang 13. Zunächst brachte Patrick Jokiel die Gäste in Führung (18.), ehe Tom Vogl per Foulelfmeter ausglich (58.). In der Schlussphase traf Robin Vogl zum Sieg (74.). Willich bleibt nach der Niederlage mit 37 Punkten auf Rang sechs, Niederkrüchten punktet im unteren Mittelfeld.

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
4
1
Abpfiff

Der SC Viktoria 07 Anrath gewann gegen den TSV Krefeld-Bockum II mit 4:1 und rückte mit 39 Punkten auf Rang vier vor. Marvin Müller brachte Anrath zunächst in Führung (22.), ehe Sven Schmitz kurz darauf erhöhte (24.). Theodor Kexel verkürzte per Foulelfmeter (35.), doch nach der Pause stellte Schmitz mit zwei weiteren Treffern (66., 76.) den Endstand her. Bockum II bleibt nach der Niederlage auf Platz zwölf.

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
2
Abpfiff

Der SC Waldniel setzte sich beim VfR Krefeld-Fischeln II mit 2:1 durch und kletterte mit 38 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Marcel Resech brachte die Gäste in Führung (20.), ehe Maximilian Matthias Last kurz vor der Pause erhöhte (41.). Fischeln kam erst spät zum Anschluss, als Oliver Kogge traf (87.). Waldniel brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit, während Fischeln nach der Niederlage weiterhin auf Rang 15 steht.

Heute, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
7
2
Abpfiff

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld setzte sich mit 7:2 gegen TuS Gellep durch und baute die Spitze auf 51 Punkte aus. Samed Yesil eröffnete die Partie mit drei Treffern (12., 20., 32.), ehe Rolf Lenzen für Gellep verkürzte (33.). Nach der Pause trafen Hamza Incirci (68.) und Fatih Mehmet Cinar (76.), bevor Lenzen erneut verkürzte (79.). Rinor Zeqiri stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (80.), ehe Yesil mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt setzte (89.). Gellep bleibt nach der Niederlage Vorletzter.

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
3
3
Abpfiff
Der TSV Meerbusch III und TuRa Brüggen II trennten sich mit 3:3. Zunächst brachte Tim Caspers die Gäste in Führung (27.), ehe Justin Lodyga kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (39.). Florian Fonger verkürzte noch vor dem Seitenwechsel (44.), wodurch Meerbusch im Spiel blieb. Nach der Pause glich Ryan Semakula aus (65.), ehe Spielertrainer Andreas Lahn die Partie drehte (67.). Brüggen kam jedoch noch einmal zurück: Justin Lodyga traf in der Schlussphase zum 3:3 (83.). Meerbusch bleibt mit 24 Punkten auf Rang 13, während Brüggen II auf Platz zehn steht.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel
So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein