Nur Remis: Oberweikertshofen verspielt 2:0-Führung gegen Pullach

Oberweikertshofens Valentin Leibelt (in Weiß) im Spiel gegen den SV Pullach (schwarze Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen führte zur Halbzeit mit zwei Toren. In der zweiten Hälfte verlor die Mannschaft die Kontrolle – und kassierte den Ausgleich.

Der SC Oberweikertshofen wartet auch nach dem zweiten Saisonspiel auf den ersten Sieg. Trotz einer 2:0-Führung und zahlreicher weiterer Chancen musste sich der Landesliga-Absteiger vor 100 Zuschauern im heimischen Waldstadion mit einem 2:2 gegen den SV Pullach begnügen.

Maximilian Schuch brachte den SCO früh in Führung (5.). 20 Minuten später erhöhte Teeo Pejazic auf 2:0. Dazwischen bewahrte Torhüter Elias Reinert seine Mannschaft nach einer missglückten Rückgabe vor dem Ausgleich. Es blieb die einzige gefährliche Pullacher Aktion der ersten Halbzeit.

Die Weikertshofener bestimmten das Spiel und hätten bereits vor der Pause für die Entscheidung sorgen können. Pullachs Torhüter Leopold Bayerschmidt lenkte einen Schuss von Schuch über die Latte. Pejazic verfehlte mit einem Versuch aus rund 40 Metern knapp das Kreuzeck, nachdem er den weit vor seinem Tor stehenden Keeper überrascht hatte. Und Schuch scheiterte nach einem starken Pass von Namory Sylla erneut an Bayerschmidt.

Kurz nach der Pause vergab Valentin Leibelt das mögliche 3:0. Anschließend kippte die Partie. Nach einer Ecke stand Nikolaos Rizzo am Fünfmeterraum völlig frei und köpfte zum 1:2 ein. Die Oberweikertshofener verloren zunehmend die Kontrolle. Gianmauro Masella stand mehrfach im Abseits, der eingewechselte Doader Mala brachte nicht den erhofften Schwung, und Pejazic konnte nicht mehr an seine starke erste Halbzeit anknüpfen.

Nach einem Ballverlust von Leibelt im Mittelfeld gelang den Gästen schließlich durch Santina Pandza der Ausgleich (83.). Von der 60. Minute an hatte Pullach die Partie weitgehend im Griff und kam aus stark abseitsverdächtiger Position sogar noch zu einer Gelegenheit auf den Siegtreffer. (Dieter Metzler)