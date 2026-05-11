Nur Remis in Sulzbach, aber: Aunkirchen löst Relegationsticket!

– Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen muss sich nach sechs Siegen in Folge mit einem 2:2 gegen die SG Neuhaus/Sulzbach zufrieden geben, sichert sich damit aber schon vor dem letzten Spieltag die Vize-Meisterschaft und das Ticket für die Aufstiegsrelegation.

Die Partie begann mit einer langen Abtastphase. Die Hausherren, die mitten im Abstiegskampf stecken, lieferten einen kämpferischen Beginn und drückte früh auf die Führung. Wirklich gefährlich wurde es aber noch nicht. Danach kam Aunkirchen besser in die Partie und ging durch einen Standard in Führung. Dobler versteckte die Kugel mit einem schönen Schlenzer im linken unteren Eck. In der Folge kontrolliert der FCA das Geschehen und fand vermehrt spielerische Lösungen. Scheibel verpasste nach einer guten halben Stunde das 2:0. Danach kippte aber die Partie zugunsten der Gastgeber. Mit einem Doppelschlag durch Hallhuber und Bischof drehte die SG binnen 5 Minuten die Partie. Mit dem 2:1 ging's auch in die Halbzeit.

Gleich zu Beginn des 2. Durchgangs hatte Hallhuber das 3:1 auf dem Kopf, scheiterte aber an der Latte. Danach wurde es wieder zäh, beide Teams agierten viel mit langen Bällen. Scheibel hatte noch die beste Gelegenheit für den FCA, sein Schuss ging knapp links vorbei. Auf der Gegenseite stand Bischof plötzlich alleine vor Torwart Seiler, der sich mit einer Glanzparade auszeichnen. Der FCA-Schlussmann hielt seine Farben auch mit einem tollen Reflex nach einer Ecke im Spiel. In der Schlussphase drückte Aunkirchen dann nochmal auf den Ausgleich, der auch gelang: Bauer versenkte eine Dobler-Ecke zum viel umjubelten 2:2. Ansonsten passierte nicht mehr viel, beide Teams forderten in der Nachspielzeit noch vergeblich einen Strafstoß.