Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Leonie Ratje – Foto: Sophia Ahrens

Sie beendete im Sommer mit 43 Jahren eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Fußballerin. Die meiste Zeit verbrachte Leonie Ratje bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf. Der Weg führte bis in die Regionalliga. Jetzt ist die zweifache Mutter immerhin noch als Co-Trainerin dabei.

Deine lange und erfolgreiche Laufbahn als Fußballerin ging gerade zu Ende. Wie schwer fiel Dir die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen?

Sehr schwer. Fußball war ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens. Es war mir bis zum allerletzten Moment bei der Mannschaftsfahrt ein Fest. Diese tollen jungen Frauen werden mir sehr fehlen.

Welche positiven und negativen Erinnerungen nimmst Du mit?

Ich trage nur positive Erinnerungen und große Dankbarkeit mit mir. Sportlich waren der Aufstieg und die vielen Jahre in der Regionalliga sowie zwei Pokalfinals sicherlich großartig.

Vor allem aber habe ich in Sieg und Niederlage echte Verbundenheit gefühlt, wildeste Feste gefeiert und Freundschaften geschlossen, die weit über die Kabine hinausreichen. Die Liebe bleibt.