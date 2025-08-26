Nur phasenweise „schludrig“ – SG Moosach/Bruck startet mit Derbysieg

FB A-Klasse Kirchseeon (grün) Hannes Gehart vs Moosach Florian Weigl und TW Lukas Steinbrück – Foto: Sro

SG Moosach/Bruck gewinnt die Premiere mit 3:2 in Kirchseeon. Nach einer klaren Führung, wurde es in der Schlussphase nochmal spannend.

Mit einem Erfolgserlebnis ist die neugestaltete Spielgemeinschaft aus Moosacher und Brucker Spielern in die A-Klassen-Saison gestartet. In Kirchseeon gelang dem Team um Spielertrainer Marcel Koch in „einem rassigen und zumeist fairen Derby“, wie es ATSV-Spielertrainer Danny Hahne zusammenfasste, ein etwas glücklicher 3:2-Auswärtssieg. Glücklich auch deshalb, weil die Führung der Gäste nach einem Geschenk des Kirchseeoner Torwarts Manuel Weiß entstand. „Er hat ihm den Ball direkt in die Füße gespielt“, so Hahne, der mitansehen musste, wie der Moosacher Koch das 0:1 erzielte (20.). Beim 2:0 der SG zog der Kirchseeoner aber symbolisch den Hut. „Das haben sie sauber durchkombiniert“, würdigte er die Vorarbeit und den Abschluss von Manfred Weinhart (49.).

Das 3:0 für die Gäste zerrte allerdings an den ATSV-Nerven. „Ein Geschenk“, kommentierte der Kirchseeoner Spielertrainer den Strafstoß, den Sydney Dogbe für Moosach/Bruck verwandelte. Kirchseeon hielt weiter gut dagegen, kam zu Chancen, aber keinen Toren. „Die junge Mannschaft muss eben noch lernen“, nannte es Danny Hahne, der das Team dennoch auf dem richtigen Weg wähnt. Selbiges behauptete Jürgen Werner nach der „gelungenen Premiere“ vom Nachbarschaftsverbund Moosach/Bruck: „Die erste Halbzeit war sehr gut von uns, eigentlich müssen wir auch noch das vierte Tor machen“, sah der Fußballabteilungsleiter des TSV Moosach nach dem Seitenwechsel allerdings einen stärker aufdrehenden Gastgeber. „Und wir wurden schludriger.“