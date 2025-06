Nur noch zwei Aufsteiger sind gesucht, Dramatik im Tabellenkeller

In vier von sechs 3.-Liga-Gruppen steht schon fest, wer aufsteigt. Wirklich interessant ist das Aufstiegsrennen nur noch in einer Gruppe. Spannung herrscht dafür in den Tabellenkellern.

Die Klettgauer haben in der Gruppe 5 immerhin auch schon elf Zähler Reserve.

Wollishofen und Beringen haben den Sack schon lange, lange zugemacht. Der Stadtzürcher Quartierverein führt in der Gruppe 2 mittlerweile mit 15 Punkten Vorsprung.

Der FC Küsnacht profitierte in der Gruppe 3 dabei vom Remis zwischen den beiden direkten Verfolgern Witikon und Volketswil und gewann sein eigenes Spiel gegen Srbija knapp - dank eines späten Treffers.

Seit dem letzten Spieltag am vergangenen Wochenende stehen nun auch Küsnacht und Rümlang als Aufsteiger fest.

Damit sind die Küsnachter mit ihrem Polster von acht Punkten in den verbleibenden zwei Runden nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe 3 zu verdrängen.

Der FCK hat mit seiner starken Truppe in der Hinrunde und in der Rückrunde überzeugt und sich am Ende verdient durchgesetzt – zum Leidwesen des vielleicht auf dem Papier sogar noch etwas stärker besetzten FC Witikon.

Rümlanger Rückkehr

Auch der SV Rümlang kann zwei Runden vor Schluss nicht mehr vom Leaderthron gestossen werden.

Die Rümlanger setzten sich gegen die Reserven des SC Veltheim knapp durch. Weil aber der einzige Konkurrent Kloten auswärts in Glattfelden gleich 1:4 tauchte, ist der Aufstieg bereits Tatsache. Dadurch haben die Rümlanger nun satte elf Punkte Reserve auf Kloten.

Dieser geht auch absolut in Ordnung. Rümlang war insgesamt das stärkste Team dieser Gruppe. Nach dem Forfaitsieg gegen Konkurrent Kloten (die Partie war eigentlich verloren gegangen) im Herbst, als Kloten einen nicht spielberechtigen Spieler eingesetzt hatte, ging auch das zweite Aufeinandertreffen an Rümlang.

Es war dies die Vorentscheidung in diesem Aufstiegsduell der Gruppe 4. Für den SV Rümlang bedeutet der Aufstieg die Rückkehr in die höchste Regionalliga nach acht Jahren und dem einjährigen 2.-Liga-Intermezzo in der Saison 2017/2018.

Wald praktisch durch

In der Gruppe 6 müsste es mit dem Teufel zu und her gehen, wenn der FC Wald nicht doch aufsteigen sollte.

Die Walder haben nach dem Sieg im Direktduell mit Verfolger Pfäffikon wieder ein sattes Polster von sechs Punkten. Es verbleiben zwar noch drei Runden und rein rechnerisch könnten die Pfäffiker die Walder noch einholen, praktisch dürfte das aber nahezu unmöglich werden.

Wald war in dieser Gruppe die klar beste Mannschaft der Vorrunde. Nach der Winterpause liessen die Walder dann aber Punkte liegen und machten die Meisterschaft nochmals unnötig spannend. Am Ende aber profitierte Wald vom Ausrutscher des FC Pfäffikon, der in Meilen nur 1:1 spielte und gewann dann das Direktduell in Pfäffikon.

Wenn Wald nicht sämtliche der drei übrigen Spiele gegen Männedorf, Fehraltorf und Rüti verliert, müsste es mit dem Aufstieg eigentlich klappen.

Mit dem Aufstieg würde für Wald eine lange Wartezeit zu Ende gehen. Zuletzt spielte Wald in der Saison 2001/2002 in der 2. Liga.

Packt es der SC Siebnen endlich?

Wirklich spannend ist es damit nur noch in der Gruppe 1. Zwei Runden vor Schluss liegt der SC Siebnen drei Punkte vor dem FC Einsiedeln. Weitere zwei Zähler zurück – und damit wohl eher chancenlos – sind die Reserven des FC Freienbach.

Am 14. Juni kommt es zum Direktduell zwischen Siebnen und Einsiedeln. In diesem Spitzenspiel respektive in diesem Schwyzer Kantonsderby dürfte die Vorentscheidung fallen.

Siebnen kann sich nach wie vor auf eine relativ stabile Defensive verlassen, die auch in der Rückrunde wenig zuliess. Allerdings haben die Märchler den Aufstieg auch schon manch einmal auf der Zielgeraden noch verpasst. Für Siebnen wäre es die Rückkehr in die 2. Liga nach mittlerweile bereits 14 Jahren.