Nur noch wenige Stunden – dann brennt die Hütte in Meiningen!

Ab 15 Uhr rollt der Ball am Sonntag und gegen 20 Uhr wird feststehen, welches Team sich als vierter Sieger des FuPa-Budenzaubers in die Annalen einträgt. Spannung, Hallenfußball auf hohem Niveau und weihnachtliche Atmosphäre sind garantiert. Für Kurzentschlossene wird es eine Tageskasse geben...

Sportlich ist alles angerichtet. In Gruppe A sorgen gleich mehrere Lokalderbys für Brisanz: Gastgeber VfL Meiningen 04, SV 1921 Walldorf und die SG Herpfer SV 07 treffen als direkte Nachbarn aufeinander - u. a. hat Yannis Roth hier eine Challenge für das Derby zwischen Meiningen und Herpf ausgerufen . Komplettiert wird die Gruppe vom FC Schweina-Gumpelstadt, der bereits zum vierten Mal beim Budenzauber antritt.

In Gruppe B geht die SpVgg Geratal als einziger Vertreter der Thüringenliga an den Start. Dazu gesellen sich der FC Erfurt Nord als aktueller Wintermeister, der FC Zella-Mehlis als ambitionierter Neuling im Teilnehmerfeld sowie eine ganz besondere Mannschaft: Spirit of Football AllStars.

>> Kader der SpVgg Geratal

>> Kader des FC Erfurt Nord

>> Kader des FC Zella-Mehlis

>> Kader von Spirit & Friends

Alle Kader sind bereits benannt, offiziell in der Turnierseite hinterlegt und wurden über die Instagram-Seite von FuPa Thüringen vorgestellt – die Fans wissen also genau, wer am Sonntag für Glanzmomente auf dem Parkett sorgen soll.

Spirit of Football AllStars: Ein Team mit Herz

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Auswahl von Benny Linse, der aktuell beim TSV Kerspleben spielt und lange Zeit für die SpVgg Geratal auflief. Der 35-Jährige geht mit einer Mannschaft an den Start, die aus zahlreichen Weggefährten und Freunden besteht – vereint durch Fußball und den guten Zweck. Mit dabei sind unter anderem: Nils Bradsch (SpVgg Geratal), Maximilian Kott und Marcus Finn (Germania Ilmenau), Jan Schmidt (TSV Elgersburg), Benny Linse und Christopher Thurau (TSV Kerspleben), Justus Six (Sport-Freunde Marbach), Marc Fernando (Germania Ilmenau), Marlon Brömel (SV 09 Arnstadt), David Thorwarth (SV 08 Thuringia Struth-Helmershof) sowie Benjamin Hertel (Germania Ilmenau).

Ein „Derby der besonderen Art“ – sportlich reizvoll und emotional wartet dabei im letzten Spiel der Gruppe B, wenn Benny gegen seine ehemaligen Jungs von der SpVgg Geratal antritt - hier gibt es eine Challenge.

Tageskasse geöffnet – Tickets noch erhältlich

Auch organisatorisch ist alles vorbereitet. Der Vorverkauf läuft noch bis zum Einlass um 14 Uhr. Tickets können bis dahin bequem online für 8,50 Euro über ticket.budenzauber.live erworben werden. Für Kurzentschlossene gilt: Es wird eine Tageskasse geben! Aktuell sind noch rund 100 Restkarten verfügbar, die für 10 Euro an der Tageskasse erhältlich sind.

Drei Schiedsrichter aus der Region

Geleitet werden die Spiele von einem erfahrenen Trio mit regionalen Wurzeln:

Florian Zimmermann, Jan Weltzien und Enrico Bohlig sorgen für einen fairen Ablauf und geben dem Turnier auch auf dieser Ebene ein vertrautes Gesicht.