Nur noch Restkarten für den 31. Mercedes-Benz JuniorCup Hochkarätig besetztes Hallenturnier findet am 7. und 8. Januar im Sindelfinger Glaspalast statt.

Die erste Mannschaft, die am Freitag in Sindelfingen eintrifft, wird um die Mittagszeit Galatasaray Istanbul sein. Nach und nach trudeln dann die weiteren sieben Teams ein, die am Samstag und Sonntag im Sindelfinger Glaspalast beim 31. Mercedes-Benz JuniorCup teilnehmen.

Und schon vor dem ersten Anpfiff, der am Samstag um 12 Uhr mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen Galatasaray Istanbul erfolgt, steht fest: Der Glaspalast wird voll sein. Für beide Tage stehen nur noch Restkarten zur Verfügung, die online gebucht werden können. Noch nie in der Geschichte des Turniers, die 1991 begann, war die Nachfrage so groß wie dieses Mal.

Nach der Corona-Pause ist der Stellenwert des Turniers noch einmal gestiegen. Dabei macht sich vor allem das Teilnehmerfeld bemerkbar. Teams wie Manchester United oder Benfica Lissabon gehören zum Besten, was der Fußball im U19-Bereich zu bieten hat – der Renner ist aber Galatasaray Istanbul. Fanclubs aus ganz Europa haben für das Turnier Tickets bestellt, so dass auch bei den wenigen Restkarten mit einem Run auf den Glaspalast zu rechnen ist.

Gespielt wird am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr. Es wird auch in diesem Jahr ein Treffen von U19-Nationalspieler verschiedener Nationalitäten geben, so dass sich auch der ehemalige Nationalspieler Jens Nowotny, Co-Trainer der deutschen U19-Mannschaft, angemeldet hat. Herausragend dabei auch Rapid Wien, das auch dieses Mal zum Favoritenkreis gehört: Zehn von 12 Spielern aus Wien sind Jugend-Nationalspieler. Besonders wird auch Benfica Lissabon zu beobachten sein. Die Portugiesen haben in ihrer Ausbildung eine große Tradition. Derzeitige Weltklassespieler wie Ederson (Manchester City, Marktwert 45 Millionen), Bernardo Silva (Paris St. Germain, Marktwert 80 Millionen), Ruben Dias (Manchester City, Marktwert 75 Millionen), Joao Gancelo (Manchester City, Marktwert 70 Mio) oder Joao Felix (Atletico Madrid, Marktwert 50 Millionen) stammen aus der Jugend von Benfica. Hinzu kommt die deutsche Verbindung in der Profimannschaft von Benfica, die bei der Einladung sehr aktiv war: Torhüter Odysseos Vlachodimos stammt aus Stuttgart, hat in der Jugend beim VfB gespielt und die Einladung aktiv betrieben, Trainer ist Roger Schmidt und im Mittelfeld spielt Julian Draxler.

Und die deutschen Teams? Rekordmeister des Turniers ist der VfB Stuttgart. Ob er auf die drei Jugendspieler (Laurin Ulrich, Samuele de Benedetto und Leon Reichardt) zurückgreift, die mit der Profimannschaft ins Trainingslager gereist sind, erscheint mehr als fraglich. RB Leipzig erreichte bei beiden Teilnahmen immer das Halbfinale, der 1. FC Köln kommt nach einer längeren Pause nach Sindelfingen und der FC Augsburg ist nach Benfica Lissabon der zweite Neuling beim Turnier. Die Augsburger haben sich die Einladung mit einer erstklassigen Saison, bei der sie das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreichten, redlich verdient.