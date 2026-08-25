Nur noch Feulen und Beles mit dem Punktemaximum

Die Ergebnisse

Statistiken

Was am 2.Spieltag los war

Mit Feulen, das sich erwartungsgemäß in Wormeldingen durchsetzte (4:1, aber mit den beiden letzten Toren in der 85. bzw. 88.Minute), und Beles (etwas unerwartet durch ein Tor von Yassine Maziz in der 87.Minute in Mersch) sind nur noch zwei Mannschaften ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.

Bis in die Schlussminuten hatten sich Canach und Lorentzweiler Hoffnungen gemacht, in eine ähnlich komfortable Situation zu kommen, doch Bettemburg (durch einen Treffer von Lissander da Costa Ramos in der Nachspielzeit) und Monnerich (wo Kylian Lambert in der 88.Minute ausglich) machten dem einen Strich durch die Rechnung.

Apropos Tore in der Schlussphase: In der Begegnung zwischen Berburg und Luxembourg City stand es lange 1:1, ehe sich die Hausherren durch zwei Platzverweise selbst schwächten und Alioune Diop den hauptstädtischen Fusionsverein durch ein Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit jubeln ließ.

Von den drei weiteren Absteigern aus der BGL Ligue konnten sich Mamer und Rodange behaupten. Gegen den FC Avenir, Aufsteiger in die Ehrenpromotion, tat sich Mamer lange Zeit über schwer und konnte sich am Ende dank seiner größeren Erfahrung (und einen Treffer von Robert Aroustanov in der 81.Minute) knapp behaupten. Deutlicher fiel da schon der Sieg von Rodange, einem der Favoriten auf den Aufstieg, bei Remich-Bous, einem weiteren Aufsteiger in die Ehrenpromotion, aus (3:0).

Kein guter zweiter Spieltag für die beiden Moselvereine Wormeldingen und Remich-Bous, die gemeinsam sieben Gegentreffer hinnehmen mussten und punktlos gemeinsam mit Mersch das Tabellenende zieren. Bleibt noch die Begegnung zwischen UT Petingen und Fola Esch, zwei Mannschaften, die man am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel erwartet. Am Sonntag neutralisierten sich beide Vereine, sodass die Begegnung torlos endete.

Der 3.Spieltag

Auch am dritten Spieltag finden alle acht Begegnungen am Sonntag um 16 Uhr statt. Dabei hat die aktuelle Überraschungsmannschaft aus Beles im Heimspiel gegen den FC Koeppchen gute Argumente, ihre Siegesserie weiter auszubauen. Co-Leader Feulen muss dagegen gegen Bettemburg mehr auf der Hut sein.

Mit Lorentzweiler – UT Petingen und Fola – Mamer treffen des Weiteren vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander, die alle den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren wollen.

Für die punktlosen Clubs aus Mersch (in Rodange) und Remich-Bous (gegen Luxembourg City) wird es schwer werden, die ersten Punkte einzufahren. Bleiben noch die Vergleiche Berburg – Beggen und Canach – Monnerich, wo in beiden Fällen die Hausherren leicht favorisiert sind.

Am Sonntag

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr Fc Berdenia Berbourg Berburg FC Avenir Beggen Beggen 16:00 live PUSH

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange FC Marisca Mersch Mersch 16:00 live PUSH

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr FC The Belval Beles Beles FC Koeppchen Koeppchen 16:00 PUSH

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr US Feulen Feulen SC Bettemburg Bettemburg 16:00 PUSH

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach FC Monnerich Monnerich 16:00 PUSH

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr CS Fola Esch Fola FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

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