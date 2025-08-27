Nur noch eine Woche: Der ETB trifft auf den 1. FC Köln

Die Kölner konnten in ihrer erfolgreichen Vereinsgeschichte immerhin drei Mal Deutscher Meister und vier Mal DFB-Pokalsieger werden. Der ETB freut sich auf „Effzeh“-Trainer Lukas Kwasniok und seine Mannschaft, die dann um 19 Uhr in einem Testspiel gegen die Schwarz-Weißen antreten werden. Es wird bestimmt ein interessanter Vergleich im neu renovierten Stadion Uhlenkrug wenn die ETB-Amateure auf die FC-Profis treffen. Der ETB als DFB-Pokalsieger von 1959, spielt in der Jubiläumspartie quasi gegen seinen direkten Nachfolger von 1960, den 1. FC Köln. Beim Spiel werden auch zwei handsignierte FC-Trikots und 3 x 2 Eintrittskarten für das Heimspiel des 1.FC Köln am 28. September gegen den VFB Stuttgart verlost (Lospreis = 1 Euro).

Tickets für die Partie können auf der ETB-Geschäftsstelle und unter dem folgenden Link erworben werden: https://rheinruhrticket.de/etb-sw-essen.htm

Besonderer Höhepunkt

Für die Schwarz-Weißen gab es in ihrer 125-jährigen Geschichte viele Höhepunkte, aber der größte Erfolg ist natürlich der DFB-Pokalsieg von 1959, als die „Schwatten“ das Endspiel mit 5:2 gegen Borussia Neunkirchen gewinnen konnten. Bis zur Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 war der ETB fast immer in der höchsten Spielklasse zu finden. In der Aufstiegsrunde 1967 und in den 70er Jahren verpassten die Schwarz-Weißen einige Male nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Im Jahr 1978 zog man sich dann am Uhlenkrug aus dem Profibereich zurück.

Neben dem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln und einer bald erscheinenden Festzeitschrift wird als weiteres Highlight am 2. Oktober um 19 Uhr, die große ETB-Jubiläumsgala im Essener Ruhrturm stattfinden. Zahlreiche ehemalige ETB-Größen, wie z.B. Zweitliga-Torjäger Hannes Fritsche, haben bereits ihr Kommen zugesagt. Im Showprogramm werden unter anderem „Die Rabottis“ und der durch diverse Fernsehshows bekannte Ex-ETB-Spieler Michael Wurst auftreten. Für die Gala kann man bereits Eintrittskarten auf der Geschäftsstelle im Vorverkauf erwerben.