Nur noch eine Runde trennt sie von der Bezirksliga: SVA Palzing siegt erneut souverän

Zweites Relegationsspiel, zweiter ungefährdeter Sieg: Der SVA Palzing meisterte die erste Quali-Runde zur Bezirksliga souverän. Jetzt wartet die SpVgg Haidhausen auf die Ampertaler – und das ausgerechnet am Tag der 100-Jahr-Feierlichkeiten.

Palzing – Wäre dieses Relegationsduell nicht schon nach dem Hinspiel nahezu entschieden gewesen, hätte man spätestens zur Halbzeit im Rückspiel einen Haken an die Sache machen können. Wie erwartet lösten die Fußballer des SVA Palzing am Samstagabend das Ticket für die weitere Bezirksliga-Qualifikation. Auch das Rückspiel in Kasing stellte kein Problem dar, am Ende gewannen die Ampertaler verdient mit 3:0 (3:0).

Nach dem 4:0-Hinspielsieg am Mittwochabend konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dennoch traten die Fußballer des SVA Palzing die Dienstreise in den Ingolstädter Süden mehr als seriös an. Galt es doch, nicht nur das Ticket für die zweite Relegations-Runde endgültig zu buchen (siehe Kasten unten), auch wollten die Grün-Weißen gegen den Kreisliga-Zweiten der Staffel 1 frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen. Auf personelle Experimente verzichtete Trainer Enes Mehmedovic. Er startete mit einer ähnlichen Elf, die am Mittwoch so souverän aufgetreten war. Und diese Elf ließ keinen Zweifel mehr aufkommen.

Schon vor der Halbzeit stand es 3:0 für den SVA Palzing

Bereits in der Anfangsphase hatten die Gäste gute Chancen, jedoch fiel der erste Treffer erst nach einer guten halben Stunde. Nach einem weiten Pass in die Spitze hatte sich Fabian Radlmaier gut durchgesetz. Die anschließende Rückgabe brauchte Ivan Rakonic aus gut zehn Metern nur noch einzuschieben (35.). Und der SVA machte einfach weiter: Nach einem Pass von der rechten Seite patzte der SVK in der Defensive gewaltig, sodass Dominic Schermbach im Strafraum sogar noch die Zeit hatte, sich das Leder ordentlich zurechtzulegen fürs 2:0 (39.). Nur eine Minute später erhöhte Ivan Rakonic nach einer weiteren feinen Kombination relativ unbedrängt auf 3:0 (40.).

In der zweiten Halbzeit konnte der SVA-Coach seine Leistungsträger schonen

Kasing war auch an diesem Nachmittag kein wirklicher Herausforderer für den SVA Palzing. Und so konnte es sich Trainer Enes Mehmedovic in Hälfte zwei leisten, einigen Stammspielern die wichtige Pause zu verschaffen. Zudem durften Spieler der zweiten Reihe etwas mehr Relegations-Luft schnuppern als üblich. Ein 7:0 in der Gesamtrechnung hatte für Ruhe gesorgt.

„Auch dieses Mal haben wir verdient gewonnen“, freute sich Trainer Enes Mehmedovic nach dem Spiel. „Wir waren einfach die bessere Mannschaft.“ Gut sei auch gewesen, dass die Partie bereits im ersten Durchgang entschieden war. „Damit konnte ich einige Spieler schonen.“ Ab Dienstag, das ist den Palzingern klar, wartet nun eine andere Aufgabe. Ausreichend Selbstvertrauen haben die Ampertaler. Matthias Spanrad