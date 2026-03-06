Nur noch ein sportlicher Absteiger in der "Bundesliga des Sauerlands" Freienohl und Oeventrop bilden ab 2026/27 eine Spielgemeinschaft von red · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Zimmer

Die Fußballabteilungen von TuRa Freienohl und TuS Oeventrop werden ihre Kräfte bündeln: Ab der Saison 2026/27 treten die Seniorenmannschaften beider Vereine als Spielgemeinschaft "FSG Ruhrtal" an, wie es aktuell bereits die Reserve-Mannschaften in der Kreisliga B tun. Ziel ist es, den Spielbetrieb langfristig zu sichern und sportlich neue Perspektiven zu schaffen. Da die Regularien des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) die Bildung einer Spielgemeinschaft im überkreislichen Fußball nicht zulassen, wird die FSG Ruhrtal unabhängig vom möglichen Bezirksliga-Klassenerhalt der TuRa Freienohl automatisch in der Kreisliga A starten. Da der TuS Oeventrop dort seinen Startplatz ebenfalls so gut wie sicher hat, läuft die Planung auf zwei A-Liga-Mannschaften in der kommenden Saison hinaus. Das Aufstiegsrecht zum überkreislichen Fußball hätte die FSG Ruhrtal erst im dritten Jahr des Bestehens. Da die "Bundesliga des Sauerlands", wie die Bezirksliga Staffel 4 liebevoll genannt wird, nur mit 15 Mannschaften gestartet ist, wird somit nur noch ein sportlicher Absteiger gesucht. Schlusslicht ist aktuell der FC Neheim-Erlenbruch mit vier Punkten Rückstand auf den VfB Marsberg.

Die Verantwortlichen von Freienohl und Oeventrop haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten intensive Gespräche geführt und dabei eine gemeinsame Perspektive entwickelt. Hintergrund ist der Wunsch, den Seniorenfußball in beiden Orten langfristig stabil und konkurrenzfähig aufzustellen. Die Voraussetzungen für eine engere Zusammenarbeit sind bereits vorhanden. Schon seit Jahren arbeiten TuRa Freienohl und TuS Oeventrop im Jugendbereich erfolgreich in einer Spielgemeinschaft zusammen. Zudem existiert bereits eine gemeinsame Mannschaft der Reserveteams. Diese Erfahrungen hätten gezeigt, dass eine Kooperation im Alltag funktioniere und sportlich sinnvoll sei.

Mit der geplanten Ausweitung auf alle Seniorenmannschaften sollen künftig zwei leistungsstarke Teams, ein vielversprechender A-Jugendjahrgang sowie die bereits bestehende Reserve-Spielgemeinschaft zusammengeführt werden. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen bessere Entwicklungsmöglichkeiten für Spieler und Trainer. Als zentrale Gründe für den Schritt nennen die Vereine vor allem die Sicherung eines stabilen Spielbetriebs, die Bündelung sportlicher und organisatorischer Kompetenzen sowie eine langfristige Perspektive für den Übergang von der Jugend in den Seniorenbereich.