Nur noch ein Sieg nötig: Westerholz kurz vor der Meisterschaft

In den ersten 20 Minuten präsentierte sich die SG WDB auf Augenhöhe und setzte den Favoriten aus Westerholz immer wieder unter Druck. „WDB war in dieser Phase richtig gut – damit hätte ich nicht gerechnet, und die Mädels anscheinend auch nicht“, sagte Jannis Kontag vom TuS Westerholz nach der Partie. Die Gäste agierten engagiert und körperlich robust, womit Westerholz zunächst Probleme hatte.

Doch dann folgte der erste große Auftritt von Delia Kollakowski. Nach zwei Vorlagen von Julia Schanowski traf sie doppelt (23., 26.), ehe sie nach einem Zuspiel von Anna-Lena Könsen ihren lupenreinen Hattrick perfekt machte (35.). Dass es bis zur Pause bei diesem Spielstand blieb, lag auch an Torhüterin Mona Schröder, die in mehreren Eins-gegen-eins-Situationen glänzend parierte. „Wäre WDB in Führung gegangen, hätte das Spiel auch anders laufen können“, so Kontag.

Westerholz zeigt Effizienz und Spielfreude

In der zweiten Halbzeit ließ der Spitzenreiter keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen. Julia Schanowski krönte ihre starke Leistung mit dem 4:0 (48.), ehe Marleen Delventhal mit dem Knie das 5:0 erzielte. Danach durften sich auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe auszeichnen: Sonja Dürre staubte zunächst nach einem Pfostenschuss von Könsen zum 6:0 ab und erzielte wenig später nach Vorarbeit von Sandra Koschker auch das 7:0. „Ich bin absolut zufrieden. Nach den ersten 20 Minuten hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so klar ausgeht“, resümierte Kontag.