Nur noch ein Sieg bis zum Titel: Bonner SC lässt nichts anbrennen Bonner SC mit souveräner Vorstellung gegen Hürth

Der Bonner SC hat mit einem souveränen 3:0Heimsieg gegen den FC Hürth einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft in der Fußball-Mittelrheinliga gemacht. Vor 567 Zuschauern im Sportpark Nord bestätigte der bereits als Aufsteiger feststehende Tabellenführer seine Dominanz – und steht nun unmittelbar vor dem Titelgewinn. Bei elf Punkten Vorsprung und noch vier ausstehenden Spielen reicht am kommenden Wochenende ein Sieg beim Siegburger SV, um den Gewinn der Mittelrheinliga auch rechnerisch perfekt zu machen.

Trainer Sascha Glatzel nahm im Vergleich zum 1:1 in Pesch nur punktuelle Veränderungen in der Startelf vor. Leon Augusto, Robin Bird und Hendrik Strobl rückten in die Anfangsformation. Von Beginn an bestimmte der BSC das Geschehen und näherte sich früh dem ersten Tor an. Robin Bird verfehlte zunächst das Ziel knapp (10.), Serhat Koruk traf per Kopf nur die Latte (16.). In der 27. Minute machte der Bonner Torjäger es besser: Mit einem platzierten Schuss ins lange Eck markierte Koruk sein 23. Saisontor zur verdienten Führung. Heute, 15:00 Uhr Bonner SC Bonner SC FC Hürth FC Hürth 3 0

Noch vor der Pause erhöhte Adis Omerbasic auf 2:0. Vorausgegangen war ein starker Flankenlauf von Bird, der sich über die linke Seite durchsetzte und seinen Mitspieler mustergültig bediente (41.). Kurz zuvor hatte Massaman Keita verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen – er griff sich nach einem abgepfiffenen Angriff an den Oberschenkel und wird wohl länger ausfallen. Die Gäste aus Hürth, im ersten Durchgang ohne echte Offensivszene, kamen nach der Pause etwas besser ins Spiel. Zachary Bonsu hatte die beste Gelegenheit auf den Anschlusstreffer (51.), vergab aber freistehend. Kurz darauf vergab Koruk die Vorentscheidung aus aussichtsreicher Position. Den Schlusspunkt setzte schließlich Robin Bird: Mit einem sehenswerten Solo überwand er zwei Hürther Abwehrspieler und schloss überlegt zum 3:0 ab (66.).