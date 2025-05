Nur noch ein Schritt bis zum Meistertitel

Der SV Brake hat im vorletzten Punktspiel der Saison ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Mit einem souveränen 5:1-Heimsieg gegen den VfL Oldenburg bleibt das Team von Trainer Malte Müller an der Tabellenspitze der Bezirksliga Weser-Ems 2 und wahrt alle Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga.

Frühe Dominanz bringt die Führung

Von Beginn an zeigte der SV Brake, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Angetrieben von einer lautstarken Kulisse im heimischen Polyrasen-Stadion übernahm die Mannschaft sofort die Kontrolle und setzte die Gäste aus Oldenburg unter Druck. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Brake gute Chancen – Nicklas Kunst und Mathes Oltmanns verpassten jedoch knapp.

In der 14. Minute war es dann so weit: Ilhan Tasyer brachte eine Ecke direkt im Tor unter und erzielte das verdiente 1:0. Brake blieb weiter am Drücker und erhöhte in der 36. Minute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter – erneut durch Tasyer – auf 2:0. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Brake bleibt konzentriert – Oldenburg ohne Antwort

Nach dem Seitenwechsel machte der SV Brake dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 53. Minute war es Jan Speer, der nach schöner Vorarbeit von Jan Nicklas Wiese zum 3:0 einschob. Zwar kam Oldenburg in der 62. Minute per Foulelfmeter zum 3:1-Anschlusstreffer, doch die Braker Mannschaft ließ sich davon nicht verunsichern.

In der 72. Minute traf Speer per Freistoß die Latte – nur wenige Minuten später machte Ilhan Tasyer mit seinem dritten Treffer des Tages (79.) endgültig alles klar. Nach mehreren Wechseln in der Schlussphase, bei denen unter anderem Paul Hemken zu seinem letzten Heimspiel-Einsatz kam, setzte Jan Speer mit seinem zweiten Tor in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.

Fazit

Der SV Brake überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, klugem Offensivspiel und einem überragenden Ilhan Tasyer. Mit nun 74 Punkten und einem Torverhältnis von 121:32 liegt man zwei Punkte vor dem Verfolger WSC Frisia.

Am kommenden Samstag kommt es zum großen Showdown: Im Wesermarsch-Derby gegen den TSV Abbehausen (Anstoß: 16:00 Uhr) kann Brake mit einem Sieg den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Parallel tritt Frisia beim FC Rastede an.

Tore:

•1:0 Tasyer (14., direkte Ecke)

•2:0 Tasyer (36., FE)

•3:0 Speer (53.)

•3:1 VfL Oldenburg (62., FE)

•4:1 Tasyer (79.)

•5:1 Speer

Schiedsrichter: Souverän und mit klarer Linie

Stimmen zum Spiel:

Trainer Malte Müller: „Die Jungs haben heute gezeigt, dass sie aufsteigen wollen. Jetzt gilt die volle Konzentration dem letzten Spiel gegen Abbehausen.“