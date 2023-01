Nur noch ein Platz beim Volksbanken-Masters ist frei Sieben von acht Teilnehmer der Endrunde stehen fest

Während Auersmacher, Quierschied und Köllerbach schon von ihrem Glück wussten, kommen an diesem Sonntag noch vier weitere Mannschaften hinzu. Verbandsligist Bildstock, Oberligist FV Diefflen und die beiden Saarbrücker Saarlandligisten FC Rastpfuhl und SV Saar 05 sind nicht mehr von den besten acht Plätzen zu verdrängen. Um den letzten freien Platz streiten sich am kommenden Wochenende der VfL Primstal, der FV Eppelborn und die SG Lebach-Landsweiler.

Auf den ersten Blick scheint es gar nicht so klar, dass die Mannschaften von Platz 5 bis 7 der aktuellen Qualifikationstabelle schon durch sind. Wenn man sich das ganze aber genauer anschaut, wird klar, dass die drei Verfolger aus Primstal, Eppelborn und Lebach-Landsweiler am letzten Wochenende beim gleichen Turnier in der Hellberghalle in Eppelborn antreten werden. Hier gibt es 57 Punkte zu gewinnen und da der Sieger folglich 28,5 Punkte und der Zweite "nur" 14,25 Punkte erreichen wird, ist es ausgeschlossen, dass zwei dieser drei Mannschaften noch über den SV Saar 05 klettern können, auch wenn Saar 05 in Auersmacher ohne Punkte bleibt. Das gleiche gilt folglich auch für den FC Rastpfuhl und die FV Diefflen, die ebenfalls sicher in Saarbrücken dabei sind.

Für das Turnier des FV Eppelborn ist also Spannung angesagt. Gewinnen Eppelborn oder Primstal, sind sie durch. Die SG Lebach-Landsweiler kann sich durch einen Turniersieg ebenfalls noch qualifizieren, aber nur für den Fall, dass der Gegner im Endspiel nicht Primstal heißt. In diesem Fall hätte Lebach-Landsweiler als Turniersieger 82,35 Punkte und Primstal als Zweiter genau 0,5 mehr, nämlich 82,85 Punkte. Diese Punktzahl liegt also genau 0,05 Punkte unter der des SV Saar 05. Wird Primstal also Zweiter hinter Eppelborn und Saar 05 geht in Auersmacher leer aus, fehlen den Nordsaarländern genau 0,05 Punkte. Knapper geht es jetzt wirklich nicht!

Für den Gastgeber ist die Vorgabe einfacher: Eppelborn nimmt am Masters teil, wenn sie ihr eigenes Turnier gewinnen. Für den Fall, dass Primstal und Lebach vorher ausscheiden, würde sogar Platz drei reichen, aber damit zu rechnen wäre fahrlässig. Mit dem SV Hellas Bildstock steht noch eine weitere sehr starke Hallenmannschaft auf dem Eppelborner Melde-Zettel, die die Qualifikation schon in der Tasche hat, aber in der Endrunde des Hellberg-Turnieres für die ein oder andere Überraschung sorgen kann.

Nicht vergessen wollen wir die restlichen Veranstalter von Turnieren aus Furschweiler, Morscholz, Wahlen-Niederlosheim, Pachten und Auersmacher, bei denen sich die Veranstalter jede erdenkliche Mühe gegeben haben, eine gute und interessante Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Allein diese Arbeit und der Aufwand ist es Wert, dass sich die Fans und Zuschauer mit einem Besuch bedanken. Auch wenn in diesen Hallen keine Entscheidungen für die Endrunde mehr fallen, geht es für die Sieger und Platzierten um eine ansprechende Summe Geld, das jeder Vereinskasse gut zu Gesicht steht.

Die Turniere von diesem Wochenende:

1. FC Riegelsberg (64 Punkte)

8. Prowin-Cup am 14.01.2023

Endstand:

1⃣ SF Köllerbach (32,00)

2⃣ FC Rastpfuhl (16,00)

3⃣ SC Reisbach (9,60)

4⃣ SV Walpershofen (6,40)

⚽ Ergebnisse und Tabellen









FC Wadrill (65 Punkte)

LBS-Cup vom 13.01.23 bis 15.01.23

Endstand:

1⃣ SV Hellas Bildstock (32,50)

2⃣ FV Diefflen (16,25)

3⃣ 1. FC Saarbrücken (9,75)

4⃣ VfL Primstal (6,50)

⚽ Ergebnisse und Tabellen









DJK Ballweiler-Wecklingen (58 Punkte)

14. Bank1 Saar und Famecha-Cup vom 14.01.23 - 15.01.23

Endstand:

1⃣ FK Pirmasens a.K. (29,00)

2⃣ DJK Ballweiler-Wecklingen (14,50)

3⃣ SG Hassel (8,70)

4⃣ SV Auersmacher II (5,80)

⚽ Ergebnisse und Tabellen







FSG Schiffweiler-Landsweiler (45 Punkte)

Hallenturnier vom 14.01.23 bis 15.01.23

Endstand:

1⃣ SV Bliesmengen-Bolchen (22,50)

2⃣ FV Eppelborn (11,25)

3⃣ FSG Schiffweiler-Landsweiler (6,75)

4⃣ SG Lebach-Landsweiler (4,50)

⚽ Ergebnisse und Tabellen









FC Kleinblittersdorf (40 Punkte)

36. Neujahrsturnier vom 14.01.23 bis 15.01.23

Endstand: