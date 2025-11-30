Der Anschlusstreffer von Max Hasenstab kam zu spät - Walluf verlor beim SSC Juno Burg mit 2:3. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

"Nur noch ein paar Tropfen im Tank": Walluf unterliegt knapp Personell extrem gebeutelter Rheingauer Verbandsligist muss sich beim Aufsteiger mit 2:3 geschlagen geben Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte SG Walluf SSC Juno Burg

Herborn. Nach der Niederlage bei Aufsteiger Burg bleibt Walluf dennoch oben dabei. Mit dem Rucksack der vielen Ausfälle spielen die Rheingauer bisher eine super Saison – auch, wenn sie in den beiden Spielen gegen Hadamar und jetzt bei Juno Burg leer ausgingen. Beide Male, das untermauert den Engpass, wechselte Chefcoach Matthias „Adi“ Dworschak kein einziges Mal aus.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Im Tank waren nur noch ein paar Tropfen. Aber die Mannschaft hat kein schlechtes Spiel gemacht und nie aufgesteckt. Ich bin den Jungs dankbar, wie sie sich in den letzten Monaten so am Limit gehalten haben.“ Nach der Hereingabe von Jonas Dalbert beförderte ein Abwehrspieler die Kugel ins eigene Netz. Spät verkürzte Max Hasenstab noch auf 3:2, für die SG blieb es bei 35 Punkten, die sich allemal sehen lassen können. Schließlich fehlten mit Jan Löwer, Marvin Esser, Daniel Bienek, Marvin Kauer, Nico Hernandez und Monther Alahmed (Strafmaß nach Roter Karte steht noch aus) wichtige Kräfte.

Die 2026 in Etappen zurückkehren dürften, weshalb die Wallufer, bestätigt Dworschak, mit drei Spielern Einigkeit über einen Winterwechsel erzielt haben. Jetzt geht es in die Gespräche mit den abgebenden Clubs, die sich generell in der Winterwechselperiode bei frei verhandelbaren Ablösebeträgen in einer günstigen Position befinden. Zum Neustart am 1. März gegen Germania Okriftel wollen die Wallufer auf jeden Fall breiter aufgestellt sein. SG Walluf: Burghold; Dimter, Bsullak, Dalbert, Nagayoshi, Julius Buff, Monteiro-Carvalho, Aboubakari, Prasser, M. Hasenstab, Schulz.