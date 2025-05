Nur noch ein kleiner Schritt bis zur Meisterschaft

Nur eine Woche nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel beim GSV Moers steht der SV Walbeck in der Niederrheinliga der Frauen schon wieder ganz dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Während die Mannschaft vom Bergsteg ihr Auswärtsspiel bei der SG Kaarst souverän mit 6:2 gewann, ließ der Rivale im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel Federn. Der GSV Moers kam in seinem letzten Saisonspiel nicht über ein 2:2 gegen den SV Heißen hinaus. Beide Mannschaften haben aktuell 58 Punkte auf dem Konto. Soll heißen: Der SV Walbeck benötigt zum Abschluss am kommenden Sonntag gegen TuSA Düsseldorf nur noch ein Unentschieden, um nach dem Abpfiff die Meister-T-Shirts auspacken zu können.

Schon nach drei Minuten brachte Samira Berns die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später sah Sandra Görtz im wahrscheinlich letzten Spiel ihrer Laufbahn nach einer „Notbremse“ die Rote Karte. Der Gegner schien das Überzahlspiel zunächst nutzen zu können. Die Kaarster Angreiferin Sarah Schmitz brachte ihre Farben mit einem Doppelschlag (19. und 28.) mit 2:1 in Führung. Auf der anderen Seite schlug auch Samira Berns erneut zu und traf zum 2:2 (30.). Die Walbecker Trainer Dieter Blomm und Uli Berns reagierten in der Pause. „Wir haben auf zwei Viererketten umgestellt und im Angriff auf unsere schnellen Stürmerinnen vertraut“, sagte Blomm. Diese Maßnahme hatte die erhoffte Wirkung. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff brachte Vivian Tepaß den Tabellenführer wieder in Führung und legte in der 67. Minute mit dem Treffer zum 4:2 nach.