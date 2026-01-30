Nur noch drei Spiele in der Samstagskonferenz, Köln kann Chance nutzen

Sowohl der FC Schalke 04 II und die Sportfreunde Siegen konnten am vergangenen Wochenende noch die Füße hochlegen, nun wird es im direkten Aufeinandertreffen aber wieder ernst. Tabellenführer Fortuna Köln ist für beide Teams auch noch nicht enteilt, doch besonders die Siegerländer sollten den Rückstand nicht noch weiter anwachsen lassen, um sich die Aufstiegshoffnungen noch am Leben zu halten.
Der Spitzenreiter aus der Domstadt bekommt es parallel mit Borussia Mönchengladbach II zu tun. Passenderweise kassierte das Team von Matthias Mink im Hinspiel gegen die Fohlen die weiterhin einzige Ligapleite. In den darauffolgenden 16 Partien reichte es stets für einen Zähler.
RW Oberhausen hätte parallel gegen den Bonner SC gerne den Druck erhöht, doch muss gezwungenermaßen nun auch erst einmal zusehen. So könnte sich der Tabellenführer im Idealfall sogar für den Moment absetzen.
21. Spieltag
07.02.26 Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II
07.02.26 VfL Bochum II - SV Rödinghausen
07.02.26 Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert
07.02.26 RW Oberhausen - SC Fortuna Köln
07.02.26 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II
07.02.26 Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
08.02.26 FC Gütersloh - Bonner SC
08.02.26 SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück
08.02.26 Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: