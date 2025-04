Nur noch drei Punkte Rückstand: Pipinsried greift nach der Tabellenführung

Vier Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams zeigten die Ilmtaler eine deutlich bessere Leistung. Anders als beim 2:0-Erfolg vom letzten Freitag ging die Mannschaft von FCP-Trainer Sepp Steinberger von Anfang an konzentriert in das Spiel. Angetrieben von einem überragenden Fabian Benko ließen die in Schwarz spielenden Pipinsrieder, nie Zweifel aufkommen, wer den Platz heute als Sieger verlassen würde. Die Abwehr des TSV Rain konnte Benko zu keiner Zeit stoppen, sodass man diesem die Spielfreude die ganze Zeit ansah.

Nach rund einer Stunde war dann das Match für Spielmacher Benko und Torjäger Bachhuber durch ihre Auswechselungen vorbei. Im Hinblick auf die anstrengenden Wochen eine durchaus sinnvolle Entscheidung. Auch Top-Torjäger Nico Karger konnte aufgrund seiner muskulären Probleme geschont werden. „Ich hätte ihn auch eine Viertelstunde vor Schluss einwechseln können, um ihm Spielpraxis zu geben. Aber dann passiert was und man ist der Trottel des Jahres“, so Steinberger zur „Causa“ Karger. Der Torjäger musste sich also weiterhin in Geduld wiegen.

Offensive Ausrichtung rächt sich - TSV Rain läuft ins offene Messer

Dem FC Pipinsried kam beim Match in der Blumenstadt auch die taktische Ausrichtung des Gegners entgegen. Die Blumenstädter legten ihren Fokus nicht nur auf die Abwehr, sondern spielten von Anfang an mit. Dadurch entstanden Räume, die die Pipinsrieder sehr gut nutzten. So entstand auch das 1:0 für den FCP in der 15. Minute. Alexander Lungwitz schickte Michael Bachhuber auf die Reise. Ein Rainer Abwehrspieler stolperte und so hatte Bachhuber freie Bahn. Dieser umspielte noch TSV-Keeper Fabian Eutinger und schob ein.

Nach einer halben Stunde wurde Mario Götzendörfer im TSV-Strafraum gefoult, wodurch es Elfmeter für den FCP gab. Diesem verwandelte Fabian Benko sicher zur 2:0-Führung. Kurz nach der Pause schoss Mario Götzendörfer von der linken Seite einen Freistoß scharf aufs Tor. Keeper Eutinger ließ die Kugel nach vorne abprallen. Bachhuber reagierte schnell und schob die Kugel zum 3:0 ins Netz (48.).

Rain mühte sich, Pipinsried machte fortan nicht mehr als nötig. Mit dem 4:0 (61.) durch Valdrin Konjuhi war dann das Spiel endgültig entschieden. Der FCP spielte die Uhr von nun an clever runter, wobei sie aber die Partie ständig kontrollierten. In der 81. Minute bekam der Rainer Samir Achir die Rote Karte, nachdem er Stefan Ilic hart gefoult hatte.

Bereits am kommenden Freitag um 18 Uhr empfängt der FC Pipinsried in der heimischen Küchenstadel-Arena den abstiegsbedrohten Aufsteiger TSV Grünwald, bei dem unter anderem der Ex-Pipinsrieder Daniel Leugner spielt.