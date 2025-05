"Nur" noch das Zünglein an der Meisterwaage?!

Dabei scheint rechnerisch noch nicht die letzte Messe für Walschleben gelesen. Denn Empor spielt an den letzten beiden Spieltagen noch gegen das Spitzenduo von Büßleben und Erfurt Nord und könnte in den Direktduellen noch jeweils drei Punkte gut machen. Und zudem spielen ja auch Nord und Büßleben noch gegeneinander. So ganz in den Schrank darf der Rechenschieber noch nicht wandern, Steffen Ehrich?!

Der Empor-Coach hat zu dieser Frage eine klare Meinung. "Büßleben und Erfurt Nord machen es ab jetzt auch offiziell unter sich aus, unabhängig vom Ausgang am Wochenende. Für uns ist das Ergebnis nur insoweit interessant, weil der Sieger wohl dann noch mit breiterer Brust gegen uns vorstellig wird", so Steffen Ehrich zu möglichen Meisterchancen seiner Mannschaft. Verspielt hat es die Empor-Elf wohl am letzten Wochenende und der unerwarteten Niederlage gegen Rodderscht (Großrudestedt). "Es war wie immer gegen einen tiefstehenden Gegner. Da tun wir uns schwer, ist aber auch normal. Bis vor zwei Jahren waren wir noch die Mauermeister und Kontermannschaft. Jetzt müssen wir das Spiel machen und das ist halt eine Entwicklung, die Zeit und Arbeit braucht. Wenn du dann, wie in Rodderscht die Chancen auf den "Türöffner" nicht nutzt, läufst du einem Sonntagsschuss hinterher und hast dann auch mal weniger Glück beim Toreschießen. Rodderscht hat es gut gemacht und aus ihren Möglichkeiten das Beste raus geholt. Dann verlierst du dann auch mal so ein Spiel", geht der 57-Jährige in die Analyse.

So richtig glücklich verliefen die letzten zwei Spieltage für Walschleben nicht. Denn neben der Niederlage letzte Woche musste Walschleben am 26. Spieltag unverrichteter Dinge die Fußballtasche wieder wegpacken. Kurzfristig sagte Siemerode den Gastauftritt ab. Kam durch den fehlenden Rhythmus vielleicht zusätzlich Sand ins davor reibungslos laufende Empor-Getriebe?! "Die Spielabsage von Siemerode hatte aus meiner Sicht keinen Einfluss. Der Rhythmuswechsel ist in dieser Phase der Saison absolut unwichtig. Er war zwar ärgerlich, weil wir mit den Vorbereitungen für den Heimspieltag schon durch waren, aber ich werde Siemerode keine böse Absicht unterstellen. Es passiert halt, dass unglückliche Umstände zusammentreffen und man mal keine spielfähige Truppe zusammenbringt. Wenn du dann keinen Unterbau hast, wird's schwierig", zeigt sich Ehrich verständnisvoll.