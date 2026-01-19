Nur noch bis Sommer im Amt

– Foto: Thomas Nast

Elf Jahre Herzblut, unzählige gemeinsame Momente und sportliche Meilensteine: Wenn Jens Rohsgoderer den SV Waldhausen im Sommer verlässt, endet eine prägende Zeit für Verein, Mannschaft und für ihn selbst. Mit einer sehr positiven Vita geht Rohsgoderer vorerst in Fußball-Ruhestand. Im Interview blickt der langjährige Trainer zurück, erklärt seine Beweggründe und spricht über das, was bleibt: ein Rückblick auf viele Jahre Vertrauen, Entwicklung und Zusammenhalt oder auch kurz gesagt Herzblut! Thomas Nast alias the Goat on tour führte mit ihm ein Exklusiv-Interview.

Wann hast du deine Entscheidung zum Abschied getroffen und wie bist du damit auf Verein und Mannschaft zugegangen?

Bereits Mitte Oktober habe ich die Vereinsverantwortlichen über meinen Entschluss informiert. Rund drei Wochen später folgte dann das Gespräch mit der Mannschaft. Die Überraschung war zunächst entsprechend groß, sowohl im Vorstand als auch im Team. Für viele kam dieser Schritt unerwartet. Nach den Gesprächen konnten aber alle meine Beweggründe gut nachvollziehen. Niemand hatte mit diesem Schritt nicht gerechnet. Was hat letztlich den Ausschlag für deine Entscheidung gegeben?

Einen sportlichen oder vereinsinternen Grund gibt es nicht. Es ist vielmehr eine bewusste persönliche Entscheidung. Nach insgesamt 16 Jahren als Trainer nahezu ohne Unterbrechung, davon fast elf Jahre beim SV Waldhausen, hat sich vieles im privaten Leben dem Fußball unterordnen müssen. Trainingszeiten, Spieltage und Terminplanungen ließen wenig Raum für Spontanität. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mir ein Stück Freiheit zurückzuholen. Mehr Zeit mit der Familie oder auch spontane Wochenendtrips, die früher kaum möglich waren, sollen künftig wieder Platz finden.

– Foto: Thomas Nast

Du warst fast elf Jahre Trainer beim SV Waldhausen. Welche Erinnerungen hast du an deine erste Saison im Verein?

Der Blick zurück ist natürlich sehr emotional. An die erste Saison beim SV Waldhausen erinnere ich mich noch gut. Aus dem damaligen Kader sind mit Kevin Mayer und Timo Kamm noch zwei Spieler übriggeblieben, die bereits im Oktober 2015 Teil der Mannschaft waren. Auch das Motto „Herzblut“ haben wir damals gemeinsam mit den beiden Kapitänen als Leitgedanken für das Team entwickelt. Wir hatten einen sehr kleinen Kader, waren aber schon damals eine eingeschworene Einheit – ein Merkmal, das uns über all die Jahre begleitet hat.

Was macht es so besonders, über einen so langen Zeitraum Trainer bei einem Verein zu sein?

Es ist nicht normal, dass ein Trainer über einen so langen Zeitraum bei einem Verein arbeiten darf. Dass das beim SV Waldhausen möglich war, lag dabei nie an mir allein, sondern an dem außergewöhnlichen Umfeld, das dieser Verein bietet.

– Foto: Anja Dambacher

Wenn du auf diese lange Zeit zurückblickst: Welche besonderen Momente werden dir immer in Erinnerung bleiben?

Davon gibt es nach fast elf Jahren natürlich viele. Allen voran die Relegation zur Verbandsliga im vergangenen Sommer und natürlich der Aufstieg in die Landesliga – inklusive Aufstiegsparty unter Corona-Maßnahmen im legendären „Pommes“. Auch die erste Relegation zur Landesliga gegen Türkspor Neu-Ulm, selbst wenn sie verloren ging, war etwas Besonderes. Unvergessen bleiben die Partys im „Glaskasten“ nach gewonnenen Derbysiegen. Das erste Landesligaspiel des SV Waldhausen – ein spektakulärer 4:0-Erfolg gegen den TV Echterdingen, wird immer einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte und in meinen Erinnerungen haben. Und nicht zuletzt die treuen Fans des SVW: Wenn ich an den Empfang nach dem Spiel in Tübingen denke, bekomme ich heute noch Gänsehaut.

– Foto: Anja Dambacher

Was ist für dich rückblickend besonders hervorzuheben?

In all den Jahren gab es nie große Auseinandersetzungen. Es herrschte ein ehrliches und grundlegendes Vertrauen miteinander. Dieses Miteinander, dieses gemeinsame Ziehen an einem Strang, macht den SV Waldhausen für mich zu einem ganz besonderen Verein, zu einem richtig geilen Verein. Der SV Waldhausen hat sich unter deiner Führung über Jahre hinweg in der Landesliga etabliert – trotz zahlreicher Umbrüche. Was war aus deiner Sicht das Erfolgsrezept?

Kontinuität in der Arbeit, klare Prinzipien und ein starker Zusammenhalt. Dazu kamen Vertrauen und eine große Identifikation mit dem Verein, auf allen Ebenen. Das war über all die Jahre der Schlüssel.

– Foto: Thomas Nast

Was hat das Team besonders stark gemacht – auch in schwierigen Phasen?

Gerade in Zeiten von personellen Umbrüchen oder schwierigen Phasen zeigte sich die hohe menschliche Qualität innerhalb der Mannschaft. Neue Spieler wurden schnell integriert, Verantwortung wurde übernommen und der Wille zur gemeinsamen Weiterentwicklung war jederzeit spürbar. Diese Haltung machte es möglich, sich Jahr für Jahr in der Landesliga zu behaupten. Welche Rolle spielte dabei das Umfeld rund um die Mannschaft?

Die Verantwortlichen, der ehrenamtliche Vorstand, die Abteilungs- und Spielleitung sowie mein Co-Trainer haben über all die Jahre ein unglaubliches Engagement an den Tag gelegt. Die Entwicklung des Vereins stand immer im Vordergrund und zwar nicht nur sportlich. Der menschliche Aspekt hatte beim SV Waldhausen zu jeder Zeit einen sehr hohen Stellenwert. Genau das hat diesen Verein ausgemacht und ihn stetig wachsen lassen.

– Foto: Thomas Nast

Welche Bedeutung hatte die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft?

Die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft war über all die Jahre von einem offenen Austausch geprägt. Gerade in der aktuellen Phase, in der auch dort ein Umbruch und eine deutliche Verjüngung stattfinden, zeigt sich, wie wichtig dieses enge Miteinander für den gesamten Verein ist. Wie bewertest du die Entwicklung im Jugendbereich?

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Jugendabteilung. In den vergangenen zehn Jahren ist hier enorm viel entstanden. Der Verein verfügt heute über viele engagierte Jugendtrainer, die mit Herzblut arbeiten und damit die Zukunft des SVW sichern. Das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt, wie gesund und nachhaltig der Verein aufgestellt ist.

– Foto: Thomas Nast

Was zeichnete den SV Waldhausen abseits des Spielbetriebs aus?

Abseits des Spieltags war und ist der SV Waldhausen etwas Besonderes. Das Vereinsheim, die gemeinsamen Feste, die Feiern nach Spielen – all das lebt von Menschen, die den Verein mit Leben füllen. In dieser Zeit durfte ich unglaublich viele tolle Menschen kennenlernen, aus denen oft weit mehr als nur sportliche Wegbegleiter geworden sind. Wem gilt ein besonderer Dank im Hintergrund?

Nicht vergessen möchte ich die vielen engagierten Menschen, die meist im Hintergrund arbeiten und wenig Aufmerksamkeit bekommen. Genau diese Leute sind es, die einen Verein tragen und ihn zu dem machen, was er ist. Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen.

– Foto: Thomas Nast

Wie blickst du auf die Mannschaft zurück?

Über all die Jahre hinweg haben die Spieler immer hervorragend mitgezogen – sportlich wie menschlich. Es war nie nur eine Zweckgemeinschaft, sondern stets ein echtes Team. Der Umgang miteinander, der Zusammenhalt und der gegenseitige Respekt haben diese Mannschaft ausgezeichnet und waren der Grundstein für die vielen sportlichen Erfolge.

– Foto: Anja Dambacher

Was bleibt am Ende festzuhalten?

Ohne diese Mannschaft, ohne ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, den gemeinsamen Weg mitzugehen, wäre diese lange und erfolgreiche Zeit beim SV Waldhausen in dieser Form nicht möglich gewesen. Bevor im Sommer Schluss ist, steht noch eine halbe Saison an. Wie sieht dein Fokus aktuell aus und was kommt danach?

Bevor der Abschied vollzogen wird, liegt der volle Fokus auf der Gegenwart. Die restliche Saison möchte ich erfolgreich zu Ende spielen. Danach beginnt ein neuer Abschnitt, ohne festen Spielplan. Einen konkreten Plan für eine neue sportliche Aufgabe gibt es aktuell nicht. Welche Worte möchtest du zum Abschluss noch an die Fans loswerden?

Mein Dank gilt natürlich auch den Fans für ihre Unterstützung, ihre Leidenschaft und die vielen gemeinsamen Momente. Und ich hoffe, davon in der Rückrunde noch ein paar erleben zu dürfen.

– Foto: Anja Dambacher