Nur noch Abstieg von SpVg Odenkirchen & DJK/VfL Willich wahrscheinlich

Bezirksliga, Gruppe 3, 30. Spieltag: So lief der Spieltag: Während der OSV Meerbusch zunächst die Tabellenführung übernehmen konnte, schlug die DJK Gnadental beeindruckend zurück und gewann mit 8:0 gegen Willich, das weiter in Abstiegsnot bleibt. Denn der Blick auf die Tabelle ist klar: Willich hat neun Punkte Rückstand auf den 1. FC Mönchengladbach, der quasi gerettet ist. Das liegt auch daran, dass die SpVg Odenkirchen auf dem Relegationplatz nur noch drei Partien zu bestreiten, aber sechs Punkte Rückstand hat. Sonach steigen entweder Willich oder Odenkirchen direkt ab; bei Punktgleichheit gäbe es eine Entscheidungsrunde, der Gewinner ginge in die Relegation. Ein direktes Duell gibt es nicht mehr. Klar, der auch die Westender könnte es noch erwischen, wenngleich die Wahrscheinlichkeit gering ist.

OSV Meerbusch – SpVg Odenkirchen 3:2

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Benjamin Appel, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann, Andrea Spada, Angelo Recker, Frederic Klausner, Tim Tetzlaff (87. Peter Gronau), Jonas Kunft (56. Luis Mick Heich), Jerome Vekens (80. Leon Prinz), Marc Rommel - Trainer: Ingmar Putz

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Tobias Krämer, Jonas Nabil Langen (81. Tom Salentin), Philip Welzer, Tobias Kamper, Robin Wolf, Semir Purisevic (65. Marcel Schulz), Luke Schmitz (78. Marcel Kalski), Philipp Bäger, Anton Höpfner, Simon Leuchtenberg (65. Andrej Ferderer) - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 260

Tore: 1:0 Marc Rommel (41.), 2:0 Luis Mick Heich (71.), 2:1 Andrej Ferderer (76.), 3:1 Frederic Klausner (83.), 3:2 Tobias Krämer (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Marc Rommel (OSV Meerbusch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Paul Breitewischer (10.).



TuS Wickrath – Red Stars Mönchengladbach 2:2

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Jan Meuser, Niklas Clemens, Dennis Richter, Marius Over (79. Sem Mabela Samba), Emanuel Dacosta Boloko, Erdem Yildiray Eroglu, Phil Engels (79. Blessing Agyapong), Niek Gabriel Mäder, Mohamed Imami (58. Nils Höffges) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

Red Stars Mönchengladbach: Igor Gunko (29. Adrian-Ionel Taranu), Marc Klunk, Samuelson Forestal, Sirwan Samir Quassem (85. Mohamed Hussein), Ilja Lichtenwald (73. Alexander Chilko), Wadim Kuliew, Serhii Tsoi, Adrian-Ionel Taranu, Selim Mohamed Kasmi, Kostiantyn Melnychuk, Evgenij Pogorelov - Trainer: Marat Surtebayev

Schiedsrichter: Moritz Wippich - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Serhii Tsoi (11.), 1:1 Niklas Clemens (26.), 1:2 Adrian-Ionel Taranu (48.), 2:2 Dennis Richter (65. Handelfmeter)



SC St. Tönis 1911/20 II – SVG Neuss-Weissenberg 5:3

SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Kai Langer, Tom Berner, Leonard Stiels, Fynn Fruhen (90. Tobias Müller), Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden (90. Gian-Luca Mariano), Niklas Roulands, Fabio Mariano, Maiko Becker (82. Malte Latosinszky), Philipp Horster - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Paul Winkelmann, Bryan Schomann (59. Melwin Sikinger), Jonas Niemierza, Ben Luca Schmidt (59. Nico Wachmeister), Osarumen Elliot Lawrence (67. Josua Kaniecki), Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Stefan Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Osarumen Elliot Lawrence (7.), 1:1 Philipp Horster (33.), 2:1 Nils Van Afferden (40.), 3:1 Nils Van Afferden (54.), 4:1 Nils Van Afferden (60.), 4:2 Tom-Benjamin Seidel (73.), 4:3 Tom-Benjamin Seidel (75.), 5:3 Kai Langer (78.)



CSV Marathon Krefeld – 1. FC Mönchengladbach 3:2

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Almir Arapovic (90. Ersin Zengin), Lars Wellmans, Harun Aydin (94. Samet Kurt), Stefan Giesen (76. Marco Grünert), Emre Özkaya, David Wieczorek (69. Alexander Sascha Babuschkin), Semih Cakir, Murat Aslan - Trainer: Onur Özkaya

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Dominik Zagrovic (73. Lukas Dieninghoff), Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Jan Pflipsen, Erjon Duriqi, Vincent Schleifer, Anton Müller, Noah Berko (60. Max Lisiecki), Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Dennis Meinhardt - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 David Wieczorek (9.), 1:1 Leo Stegner (36.), 2:1 Dominik Zagrovic (46. Eigentor), 2:2 Max Lisiecki (73.), 3:2 Almir Arapovic (88.)

Gelb-Rot: Emre Özkaya (76./CSV Marathon Krefeld/)

Rot: Erjon Duriqi (76./1. FC Mönchengladbach/)



TSV Bayer Dormagen – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:5

TSV Bayer Dormagen: Angelo Di Salvo, Andre Tareco-Duarte (88. Dominik Dobras), Dennis Marquet, Sascha Pelka (46. Philip Suhr), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Torben Zepke (46. Maurice Roggendorf), Michael Hausdörfer (46. Semi Youssef Laffi), Niclas Kuypers, Hendrik Reiff (46. Alexander Hauptmann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Emre Demirbolat, Flamur Berisha (46. Mert Özmener), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Fabian Kuhn (55. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (92. Mirza Hasan Atasayar), Ermal Maqkaj, Marcel Hensel, Gökan Lekesiz (84. Adil Krasniqi) - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ensar Krasniqi (11.), 2:0 Marcel Hensel (13.), 3:0 Marcel Hensel (28.), 1:3 Oliver Gammon (45.+2), 2:3 Marius Fraßek (64.), 3:3 Niclas Kuypers (68.), 4:3 Marcel Hensel (88.), 5:3 Sergio Garcia Ramon (90.+2)



SSV Grefrath 1910/24 – SV Uedesheim 1:2

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Soner Köse, Christofer Feyen, Matthäus Szewczyk (54. Jan Nils Klinkenberg), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz, Fynn Glutting, Luis Neber (87. Timo Claßen), Lukas Hanssen, Vensan Klicic (71. Lorik Rashkaj) - Trainer: Alexander Thamm

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber (81. Yannick Höyng), Jonas Hellenkamp (71. Yasuhito Sunohara), Maximilian Hahn, Kevin Zorn, Andre Speer, Luis Winfried, Tim Jenckel (71. Alejandro Pellico Narciandi), Malik Koco, Florian Hillebrand (65. Malik Koco), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ajdin Koco (10.), 0:2 Ajdin Koco (47.), 1:2 Lukas Hanssen (75.)



TSV Meerbusch II – Sportfreunde Neuwerk 1:0

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Yusuf Sahin, Jan Ziebell, Leander Boden, Mgboji Njoku Ume, Junior Rainer Dos Santos Steuer (69. Oleh Haranovskyi), Timo Fabian Kaufmann (50. Noah Arrigo Zaki Cain), Nils Christian Werner, Vitali Habarov (89. Enno Maximilian Werling), Saba Khargelia - Trainer: Jörg Wittwer

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels (87. Christopher Hermes), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Felix Grümmer, Serkan Pacali, Berkan Dursun (89. Jonas Hintsches), Emmanuel Adu, Dominik Klouth (68. Malte Krüger) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Leander Boden (80.)



DJK Gnadental – DJK VfL Willich 8:0

DJK Gnadental: Nico Bayer (65. Bela Fredryk Henri Bliss), Malte Hauenstein (49. Vojno Jesic), Marvin Meirich, Leon Borkowski (62. Jonas Vincent Königs), Marinus Sebastian Dassen, Marc Pfeil, Necirwan Khalil Mohammad (55. Kevin Dyla), Jan Rakow, Carl Mergenthal, Maurice Girke, Oliver Wargalla (71. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Sebastian Michalsky - Trainer: Andrej Hildenberg

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Felix Wolsky, Dimitrios Triantafyllidis (71. Maximilian Otis Gillrath), Leon Troschka, Malte Stamm, Mark Steckelbroeck (57. Johannes Werner Willi Adam), Nils Reiher, Hussein Nadir, Emil Sagner (82. Jannik Alexander Leenen), Benny Wirth, Lucas Tanzhaus (57. Mohammad Reza Zareeian) - Trainer: Thomas Zachries - Trainer: Roland Glasmacher

Schiedsrichter: Emre Iyilik (Duisburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Marvin Meirich (6.), 2:0 Oliver Wargalla (9.), 3:0 Maurice Girke (22.), 4:0 Marinus Sebastian Dassen (48.), 5:0 Vojno Jesic (54.), 6:0 Marinus Sebastian Dassen (68.), 7:0 Marc Pfeil (70. Handelfmeter), 8:0 Maurice Girke (81.)

____

Das sind die nächsten Spieltage



31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CSV Marathon Krefeld

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SSV Grefrath 1910/24

Sa., 10.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Meerbusch II

So., 11.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - DJK Gnadental

So., 11.05.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - OSV Meerbusch

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Bayer Dormagen



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Red Stars Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK VfL Willich

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TuS Wickrath