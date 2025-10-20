Nur noch 6 Spieler: Match in Regensburg abgebrochen

Beim B-Klassen-Duell zwischen den Drittvertretungen von Inter Bergsteig Amberg und dem TuS Rosenberg landete gefühlt jeder Schuss im Tor. – Foto: Frank Kokott

Bei schönstem Oktober-Wetter war am Wochenende wieder allerhand los auf den Oberpfälzer Fußballplätzen. Unter anderem musste ein Spiel abgebrochen werden, weil ein Team keine sieben Spieler mehr auf dem Feld stehen hatte. Eine andere Partie artete in einer wahren Kartenflut aus. Und auch Torspektakel sowie tolle Comebacks gab es wieder zu bestaunen. Wir haben ein paar Highlights für Euch herausgesucht.

Kreis Regensburg



Kreisliga 2







Derby im Altmühltal. Zugleich war's ein Gipfeltreffen. Die zwei besten Mannschaften der Liga maßen ihre Kräfte. Beide hatten sie Chancen auf den Lucky Punch, die klareren Möglichkeiten lagen aber auf Seiten der Gastgeber. Tabellarisch bleibt es vorerst bei einem Vorsprung von fünf Zählern für den TV Riedenburg. Da dem TSV Dietfurt jedoch ein Punktabzug bevorsteht, dürfte der – weiter unbesiegte – Spitzenreiter mit dem Remis weitaus besser leben können.



Kreisklasse 2







Zu einer wahren Kartenflut avancierte eine Kreisklassen-Partie im Regensburger Osten. Die unrühmliche Bilanz: Eine glattrote Karte (grobes Foulspiel) sowie zwölf gelbe Karten, welche in drei gelbrote Karten mündeten. Letztendlich gewann die Turnerschaft dieses mehr als umkämpfte Stadtduell.



A-Klasse 3







Starkes Comeback der SG VfB/BSC II: Früh lag sie mit zwei Toren im Hintertreffen, später im Spiel stand es 2:3. Doch die Regensburger bewiesen Moral. Sie drehten in den letzten 20 Minuten auf und bogen die Partie mit drei Toren noch zu ihren Gunsten um.



B-Klasse 2







Und dann war plötzlich Schluss an der Dechbettener Brücke. Kurz vor dem eigentlichen Spielende sah sich Schiedsrichter Marco Eberl gezwungen, das Spiel beim Stand von 2:2 abzubrechen. Der Grund: Eine Mannschaft hatte wegen Platzverweis und Zeitstrafen weniger als sieben Spieler auf dem Platz. Dies ist nicht erlaubt. Gespielt wurde im Übrigen nicht 9 gegen 9, sondern 11 gegen 11. Das Ganze ist jetzt Sache fürs Sportgericht.







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord







Dieses Derby an der oberpfälzisch-oberfränkischen Grenze zog die Massen an. Knapp 400 Leute strömten am Sonntag auf den Sportplatz des FC Vorbach. Spannend und hart umkämpft ging es zu. Eine Stunde lang dominierten die Gäste, erst dann fand der Gastgeber so richtig Zugriff. Diejenigen der Zuschauer, die es mit dem Heimverein hielten, hatten beim Schlusspfiff nichts zu feiern.



Kreisliga Süd







Das Vilstal-Derby Schmidmühlen gegen Rieden – in der Vergangenheit auch mal in der Bezirksliga Nord zu sehen, mittlerweile wieder in der Kreisliga. Die Zuschauer sahen zweifelsohne einen schmeichelhaften und glücklichen 1:0-Sieg des 1.FC Rieden beim SV Schmidmühlen, der über weite Strecken das Spiel bestimmte und die klareren Tormöglichkeiten hatte.



Kreisklasse West







Keine große Erwähnung hätte diese Nullnummer in der Kreisklasse West verdient. Eigentlich. Denn der SV Wildenreuth konnte mit der Nullnummer gegen Kemnath einen Meilenstein setzen. Die Truppe von Trainer Thomas Bayer ist jetzt seit über zwei Jahren zu Hause ungeschlagen. Die letzte Liga-Heimniederlage datiert vom 8. Oktober 2023. Chapeau!



B-Klasse Süd







Unter dem Motto „Tag der offenen Türe“ stand dieses B-Klassenspiel. Die Handvoll Schaulustigen kamen voll auf ihre Kosten, durften 14 Tore bestaunen. Schon nach 20 Minuten stand es 3:3. Was für ein Blitzstart. Im weiteren Verlauf entpuppte sich die „Dritte“ von Inter Amberg als effizienter und zog davon.



B-Klasse West







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga Ost



Den schnellsten (lupenreinen) Hattrick des Wochenendes erzielte Volodymyr Buhlak . Gerade mal acht Minuten benötigte er dafür. Der junge Ukrainer traf für den SVSW Kemnath/Stadt II in der 14., 15. und 21. Spielminute. Weitere Buden gelangen ihm anschließend nicht mehr. Doch das dürften seine Mitspieler ihm nicht übel nehmen.Kreis Cham/SchwandorfKreisliga Ost



Kreisliga West



Einen regelrechten Sahnetag erwischte Vladimir Kovacevic . Der 39-Jährige stürmt für den Kreisliga-Ersten SpVgg Mitterdorf. Zum lockeren 5:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Rötz steuerte der Routinier am Samstag vier Tore bei. Kovacevic' Team hat im Meisterschaftsrennen weiter die Nase vorne.Kreisliga West



Heiß erwartet wurde das Nabburger Stadtderby. Wobei diesmal offiziell „nur“ 250 Zuschauer dabei sein wollten. Ein später Treffer von Philipp Magerl entschied das Match zugunsten des Tabellendritten. Damit wartet der SV Diendorf weiter darauf, dem „großen“ Nachbarn endlich mal wieder Einhalt zu gebieten.



Kreisklasse Ost







Der Drops schien eigentlich schon gelutscht in diesem Bayerwald-Duell. Mit einem 1:3-Rückstand ging der SV Hohenwarth in die Nachspielzeit. Alles klar also? Denkste! Die Hausherren verkürzten in der 92. Minute auf ein Tor und kamen in der 94. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich.



Kreisklasse Süd







Im Top-Spiel der Kreisklasse Süd fiel zwar nur ein Tor, und doch hatte der Schiedsrichter viel zu notieren. Er sprach gleich fünf Spielern eine zehnminütige Zeitstrafe aus. Dazu kam eine Ampelkarte. Vier der sechs Feldverweise gingen an den FC Stamsried – der die Partie durch einen frühen Treffer trotzdem zog.



A-Klasse Nord







Elf Tore, zwei Elfmeter und zwei Zeitstrafen. Der A-Klassen-Kick in Winklarn hatte allerhand zu bieten. Beide Teams spielten mit offenem Visier. Gerade ab der 80. Minute ging es rund. In der absoluten Crunchtime fielen noch fünf Tore! Den längeren Atem behielten die Gäste von den SF Weidenthal.



B-Klasse KK Nord







Wie es geht, hatten die Weidenthaler Jungs beim Vorspiel gesehen. Ihre Zweite demontierte Winklarn II mit 11:0. Nach einem Platzverweis hatte die Heimelf nichts mehr entgegenzusetzen. Es war der einzige zweistellige Sieg aller Oberpfälzer Herrenmannschaften.