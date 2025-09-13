Nur NFV kann Lohne II stoppen - Sieg gegen Hesepe

Unsere zweite Herrenmannschaft kann auch das fünfte Ligaspiel in Folge gewinnen. Am Freitagabend schlug das Team um Rechtsverteidiger Alexander Schlie den Heseper SV zuhause hochverdient mit 2:0 (1:0).

Die Zuschauer sahen von Beginn an einen sehr dominanten Auftritt der Lohner, DFB-Datensammler Marcel Greiten hielt hohe Ballbesitzwerte aufgrund gelungenen Gegenpressings fest. Nachdem zahlreiche Chancen vergeben wurden, erlöste Ottens das Team kurz vor dem Halbzeitpfiff. Mit dem 2:0 durch Eling war das Spiel entschieden. Drei Aluminiumtreffer verhinderten einen höheren Sieg.