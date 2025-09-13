 2025-09-10T07:23:22.987Z

Nur NFV kann Lohne II stoppen - Sieg gegen Hesepe

Unsere zweite Herrenmannschaft kann auch das fünfte Ligaspiel in Folge gewinnen. Am Freitagabend schlug das Team um Rechtsverteidiger Alexander Schlie den Heseper SV zuhause hochverdient mit 2:0 (1:0).

Die Zuschauer sahen von Beginn an einen sehr dominanten Auftritt der Lohner, DFB-Datensammler Marcel Greiten hielt hohe Ballbesitzwerte aufgrund gelungenen Gegenpressings fest. Nachdem zahlreiche Chancen vergeben wurden, erlöste Ottens das Team kurz vor dem Halbzeitpfiff. Mit dem 2:0 durch Eling war das Spiel entschieden. Drei Aluminiumtreffer verhinderten einen höheren Sieg.

Vor dem Match wurde final entschieden, dass der 4:1-Sieg der Zweiten gegen Suddendorf-Samern vor zwei Wochen aufgrund einer neuen NFV-Regel im Zusammenhang mit dem Spielbericht als 0:5-Niederlage gewertet wird. Trotz dessen schiebt sich Union auf den vierten Platz der Kreisliga Bentheim vor und bleibt ganz oben dran.

