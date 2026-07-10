Nur neun fitte Spieler: Heilbrunn muss gegen Miesbach mit Zweiter auffüllen

Der SV Bad Heilbrunn kann am Samstag gegen Miesbach nur neun topfitte Akteure aufbieten. Trainer Walter Lang will deshalb Spieler aus der Zweiten Mannschaft einsetzen und niemanden verheizen.
Wenig begeistert von der Personalsituation beim SV Bad Heilbrunn ist Walter Lang: „Seit dem Spiel gegen Bad Tölz ist es noch etwas schwieriger geworden.“ Deshalb betont der HSV-Coach auch, dass für ihn das Ergebnis die Partie gegen den SV Miesbach (Sa., 14 Uhr) zweitrangig sei: „Freilich will man in einem Fußballspiel lieber gewinnen, aber ich sehe die Begegnung so, dass sie den Charakter eines Testspiels wirklich verdient“, so Lang. „Ich werde einiges austesten, sowohl personell als auch in taktischer Hinsicht oder bei den Positionen.“
Seit Mittwoch fehlen auch noch Kapitän Anton Krinner (Knieprobleme) und Neuzugang Niko Hornacek. Auch Luis Meisl wird wegen muskulärer Probleme voraussichtlich nicht antreten können: „Stand Donnerstagabend bringe ich gerade einmal neun top-fitte Akteure zusammen. Da werde ich wohl am Samstag mit Spielern aus unserer Zweiten Mannschaft auffüllen müssen“, meint der Trainer.
Bislang einen guten Eindruck gewonnen hat Lang von Neuzugang Max Feirer: „Er muss allerdings konditionell und vor allem körperlich zulegen. Aber das weiß der Spieler selbst. Zumindest weiß er ganz genau, wie Fußball funktioniert.“ Auch aus dem eigenen Nachwuchs gibt es mit Vitus Richter ein vielversprechendes Talent. „Bei ihm sehe ich viel Potenzial, aber das muss sich natürlich erst einmal entwickeln“, sagt der Coach. „Aber das sind zwei junge Spieler, die noch darauf stolz sind, dass sie jetzt in der Bezirksliga spielen dürfen.“ Wegen des personellen Engpasses darf sich Torhüter-Neuzugang Henri Werneburg, zumal momentan mit einer Handverletzung gehandicapt, als Feldspieler versuchen. Wichtig sei es, „dass alle zu den Punktspielen wieder voll genesen sind. Deshalb werden wir jetzt auch niemanden verheizen.“