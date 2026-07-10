Nur neun fitte Spieler: Heilbrunn muss gegen Miesbach mit Zweiter auffüllen Bezirksliga-Vorbereitung von Ewald Scheitterer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

sv bad heilbrunn sebastian rösch – Foto: Ewald J.Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn kann am Samstag gegen Miesbach nur neun topfitte Akteure aufbieten. Trainer Walter Lang will deshalb Spieler aus der Zweiten Mannschaft einsetzen und niemanden verheizen.

Wenig begeistert von der Personalsituation beim SV Bad Heilbrunn ist Walter Lang: „Seit dem Spiel gegen Bad Tölz ist es noch etwas schwieriger geworden.“ Deshalb betont der HSV-Coach auch, dass für ihn das Ergebnis die Partie gegen den SV Miesbach (Sa., 14 Uhr) zweitrangig sei: „Freilich will man in einem Fußballspiel lieber gewinnen, aber ich sehe die Begegnung so, dass sie den Charakter eines Testspiels wirklich verdient“, so Lang. „Ich werde einiges austesten, sowohl personell als auch in taktischer Hinsicht oder bei den Positionen.“ Morgen, 14:00 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn SV Miesbach Miesbach 14:00 PUSH Seit Mittwoch fehlen auch noch Kapitän Anton Krinner (Knieprobleme) und Neuzugang Niko Hornacek. Auch Luis Meisl wird wegen muskulärer Probleme voraussichtlich nicht antreten können: „Stand Donnerstagabend bringe ich gerade einmal neun top-fitte Akteure zusammen. Da werde ich wohl am Samstag mit Spielern aus unserer Zweiten Mannschaft auffüllen müssen“, meint der Trainer.