Nur nach oben schauen

Seit vier Spielen wartet unser FCH in der Regionalliga Südwest auf den nächsten Sieg. Auf eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC-Astoria Walldorf folgten zuletzt drei Unentschieden in Folge gegen die Kickers Offenbach (2:2), den TSV Steinbach Haiger (1:1) und den 1. FSV Mainz 05 II (2:2). Mit 10 Punkten aus 8 Spielen rangieren die Grün-Weißen derzeit auf dem 11. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Die SG Sonnenhof Großaspach steht in ihrer ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest derzeit mit einer Ausbeute von 13 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. Mit 19 Punkten Vorsprung auf Vizemeister Balingen dominierten die Schwaben die vergangene Saison der Oberliga Baden-Württemberg und stiegen so nach drei Jahren als souveräner Meister mit nur einer Saisonniederlage und einem Torverhältnis von 109:26 wieder in die Regionalliga auf. Erst eine Niederlage musste die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt in dieser Saison einstecken, als man sich nach zuvor zwei Siegen am 3. Spieltag dem FSV Frankfurt knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Aktuell ist die SG bei einem Sieg gegen Freiburg II (4:2) und vier Unentschieden in Folge gegen Trier (2:2), Kassel (2:2), Offenbach (3:3) und Steinbach Haiger (2:2) seit 5 Spielen ungeschlagen. Bester Torschütze der Großaspacher ist ein alter Bekannter in Homburg. Fabian Eisele ist mit 10 Toren aus 8 Spielen aktuell nicht nur bester Torjäger des Aufsteigers, sondern führt auch die Torjäger-Liste der Liga an.

Das sagt der Trainer

„Die SG Sonnenhof Großaspach ist ein guter, professioneller Club, der letztes Jahr in der Oberliga bereits eine sehr gute Mannschaft hatte. Auch jetzt wartet ein gutes Team auf uns, bei dem man anhand der Tabelle sieht, was es bisher geleistet hat. Zudem stellen sie derzeit die zweitbeste Offensive. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Wir haben in den letzten Spielen Charakter gezeigt und eigentlich mehr Punkte verdient gehabt. Am Samstag werden wir alles dafür tun, um wieder einen Sieg zu holen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe.

Die Bilanz

Bisher kam es in der Regionalliga Südwest zu 8 Duellen zwischen unserem FCH und der SG Sonnenhof Großaspach. Dabei gingen die Homburger 2-mal als Sieger vom Platz, 4-mal die Großaspacher, 2-mal kam es zu einem Unentschieden. Zuletzt kam es in der Saison 2021/22 zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften. In der Hinrunde kam es am 15. Spieltag 2021/22 in Aspach zu einem 3:3-Remis. Nach frühem Rückstand drehten die Homburger das Spiel durch einen Doppelpack von Markus Mendler zwischenzeitlich, doch die Gastgeber gingen erneut in Führung. Patrick Dulleck erzielte für unseren FCH in der Schlussphase noch den Treffer zum 3:3-Endstand. In der Rückrunde 2021/22 setzten sich unsere Grün-Weißen am 34. Spieltag durch einen direkt verwandelten Freistoß von Markus Mendler zu Hause mit 1:0 gegen die Schwaben durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem weiterhin auf den angeschlagenen Nils Röseler (Knieverletzung) sowie auf Tim Littmann (Verletzung am Bauchmuskel) verzichten.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tim Waldinger.