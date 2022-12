Nur Mittelmaß: TSV 1860 bekommt Mini-Summe für Financial Fairplay Für gesundes und nachhaltiges Wirtschaften

Seit 2019 werden jährlich insgesamt 550.000 Euro an diejenigen Drittligisten, welche in der vergangenen Spielzeit am gesündesten und nachhaltigsten gewirtschaftet haben. Zwölf Vereine partizipieren diesmal vom Belobigungstopf – unter anderem auch der TSV 1860 München.

Mit Kevin Goden, der vor der Saison in die zweite Mannschaft versetzt wurde, steht noch immer ein Spieler auf der Gehaltsliste, der nicht mehr dem Profikader angehört. Sollte er nach seinen ansprechenden Leistungen im Winter einen neuen Verein finden, hätten die Löwen finanziell mehr Handlungsspielraum. Es stellt sich also wie so oft bei 1860 auch die Geldfrage.

Ungefähr 23.000 Euro werden an die Löwen an neunter Stelle ausgeschüttet. Mit ca. 84.000 Euro ging die höchste Summe in diesem Jahr an den MSV Duisburg. Ob und wie viel Geld ein Verein aus dem Topf erhält, wird durch zwei Faktoren berechnet: Die Hälfte der Gesamtsumme geht an die Klubs, die ein finanziell positives Saisonergebnis erzielt haben. Die zweiten 275.000 Euro werden nach der Planungsqualität der Vereine aufgeteilt. Wer sein angepeiltes Saisonergebnis eingehalten oder sogar übertroffen hat, bekommt mehr Geld.

Ab 2023/24 auch finanzielle Sanktionen für Verstöße

Noch fungiert das Financial Fairplay in der dritten Liga als reines Belohnungssystem für nachhaltige wirtschaftliche Arbeit. Ab der Saison 2023/24 wird sich diesbezüglich einiges ändern und das Vorgehen als Auflage in das Zulassungsverfahren integriert. Bei einer künftigen Ausschüttung von insgesamt einer Million Euro, haben Vereine, die gegen die Auflagen verstoßen, auch Sanktionen zu befürchten.

Auch wenn sich mit den 23.000 Euro allein noch kein Top-Neuzugang finanzieren lässt, können die Löwen das Geld gut gebrauchen. (Kilian Drexl)