„Nur mithalten reicht nicht“ – TuS II will die ersten Punkte

Gas geben wollen Florian Kellner (am Ball) und der TuS Geretsried II am Sonntag in Neuperlach, um die ersten Punkten in der Bezirksliga einzufahren. – Foto: Rudi Stallein

Die Reserve des TuS Geretsried tritt am Sonntag beim Landesliga-Absteiger an. Der Gegner verlor sein erstes Bezirksligaspiel mit 0:7, der Aufsteiger ist ebenfalls mit einer Niederlage gestartet.

Trotz der Auftaktniederlage herrschte diese Woche gute Stimmung bei den Trainingseinheiten der Reserve des TuS Geretsried. Das verursachte bei Lukas Haustein ein „komisches Gefühl“. Die Partie gegen den MTV München hatte offenbar trotz des 1:2 Mut gemacht für die nächsten Aufgaben. „Es war nach den Vorbereitungsspielen eine Unsicherheit zu spüren, wie wir in die Saison starten“, beschreibt der TuS-Coach die Gefühlslage vor der Bezirksligapremiere am vergangenen Wochenende. Jetzt sei man froh, gezeigt zu haben, „dass wir mithalten können“.

Die Spielanlage hat gepasst, die Einsatzbereitschaft hat gepasst – was nicht gepasst hat, war das durch zwei Elfmeter zustande gekommene Ergebnis. Das soll sich nun beim zweiten Versuch ändern. Denn: „Nur mithalten reicht nicht, und nur gut spielen reicht auch nicht. Wir brauchen auch mal Punkte“, stellt Haustein fest. Und es spricht einiges dafür, dass dieses Wunsch schon im ersten Auswärtsspiel beim SVN München (So., 14.30 Uhr) erfüllt werden könnte. Vorausgesetzt, das Team beherzigt die Mahnung ihres Trainers. „Wir müssen dieselbe Intensität auf den Platz bringen wie zuletzt und uns auf unsere Systeme, unsere Abläufe konzentrieren. Alles andere verbietet sich meiner Meinung nach“, betont der Übungsleiter. Damit spielt er darauf an, dass der Gastgeber leicht unterschätzt werden könnte.

Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 31:132 rauschten die Münchner aus der Landesliga Südost, und der Start in der Bezirksliga ging ebenfalls völlig daneben: 0:7 unterlag der Absteiger beim FC Penzberg. „Man könnte meinen, dass das ein leichtes Spiel wird, aber das interessiert mich nicht“, sagt der TuS II-Trainer. „Wir tun gut daran, auf uns zu schauen.“ Dennoch sind auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage in der Bert-Brecht-Allee im Stadtteil Neuperlach drei Punkte angepeilt. „Das ist der Plan“, räumt Haustein ein, der sein Team bestens gerüstet wähnt. „Wir haben sehr gut trainiert, es war sehr viel Zug drin, sehr viel Intensität.“ Die soll nun auch ins Spiel überführt werden. Personell kann der 33-Jährige dabei erneut aus dem Vollen schöpfen, auch wenn Daniel Lechner wegen einer leichten Verletzung geschont wird. „Die Leistungsdichte ist derzeit sehr hoch, wir haben eine breiten und guten Kader“, so der Trainer. Dennoch mögliche punktuelle Änderungen in der Startelf haben somit vor allem Belohnungscharakter.