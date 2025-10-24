Nur mit einem Derby-Heimsieg bleibt der TSV Langquaid in Schlagdistanz

FC Walkertshofen erscheint zum Rückrundenstart am Samstag im Waldstadion. --- Halbzeit in der Bezirksliga West! - Die beiden Nachbarrivalen TSV Langquaid und FC Walkertshofen gehen mit recht unterschiedlichen Voraussetzungen in den zweiten Teil der Saison 25/26. Die Labertaler haben ihr anvisiertes Ziel - oberes Tabellendrittel - bisher erreicht, die Hallertauer hinken ihrem Ziel Klassenerhalt etwas hinterher, haben aber noch alle Möglichkeiten, auch im dritten Bezirksligajahr "drin" zu bleiben. Der klare Heimsieg gegen den TV Geisenhausen und auch die Vorstellung beim TV Schierling - 2:0-Niederlage bei 75-minütiger Unterzahl - deuten an, dass sich die FCler noch lange nicht aufgegeben haben und in Langquaid sicherlich nicht als Punktelieferant erscheinen wollen. Ersetzen müssen sie allerdings ihre rotgesperrte Abwehrsäule Thomas Rußwurm. Bereits im Hinspiel leisteten die Spieler um Goalie Michael Wehdanner hartnäckigen Widerstand, mussten aber dem Eisenschenk-Team beim 0:1 den Dreier überlassen.

Wirft man einen Blick auf die Mannschaftsteile, machen die Zahlen die TSVler zum leichten Favoriten, denn sowohl in der kompakten Defensive wie in der variablen Offensive scheinen die Vorteile bei ihnen zu liegen. Die Top-Torjäger stehen momentan freilich auf Seiten des FC, die mit Alexander Langwieser (10 Tore / 0 Assists) - er fehlte in Schierling - und Christian Brandl (7 / 4) und Spielmacher Felix Maier (0 / 7) ein gefürchtetes Trio aufbieten können. Der Langquaider Abwehrverbund mit Christoph Blabl, Dennis Kandsperger, Noah Langner und Patrick Slodarz darf sich keine Konzentrationsschwächen erlauben, die FC-Routiniers fackeln nämlich nicht lange und lauern auf jede Unzulänglichkeit. Die Ausgeglichenheit und damit eine gewisse Unberechenbarkeit ist die Stärke der Offensive bei den Gastgebern, bei denen Benedikt Köppel vor Alex Santander Muñoz und Stefan Schauer die Schützenliste anführt und sich die 31 Tore auf 13 Spieler aufteilen. Auch Jonas Brunner und Kevin Kandsperger zeigten sich zuletzt in guter Verfassung und der einige Wochen ausgefallene Aaron Bice deutete in der Schluss-Viertelstunde gegen TG Straubing an, dass ihm die Torgefährlichkeit nicht abhanden gekommen ist.

Zudem spricht die Bilanz der letzten fünf Pflichtspiele - vier Siege, ein Remis - für die Weiß-Blauen. Allerdings fielen alle vier Erfolge nur mit einem Tor Unterschied aus, drei davon endeten mit dem knappsten aller Ergebnisse, einem 1:0.