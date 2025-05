„Nur mit drei Punkten lebt die Chance“ – Hallendorf wahrt Hoffnung

„Ein sehr guter Auftritt der Mannschaft“, resümierte Kaya nach dem Abpfiff. „Jeder war sich bewusst, dass man nur mit drei Punkten die Chance zum Klassenerhalt halten kann.“

Der TSV, der vor der Partie mit 18 Niederlagen aus 25 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz rangierte, zeigte sich von Beginn an konzentriert und engagiert. Bereits in der 11. Minute brachte Abdul-Kerim Akdeniz die Gastgeber mit 1:0 in Führung – ein Treffer, der dem Spiel früh eine klare Richtung gab.

MTV Wolfenbüttel II, im gesicherten Mittelfeld auf Platz 7, tat sich über weite Strecken schwer, das kompakte Defensivkonzept Hallendorfs zu knacken. Erst in der 76. Minute gelang Janosch-Paul Bauer der zwischenzeitliche Ausgleich. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Berdan Güngör den alten Abstand wieder her (78.).

In der Schlussphase versuchte der MTV vergeblich, noch einmal zurückzukommen – stattdessen machte Can Akeem Özgür in der 90. Minute den viel umjubelten 3:1-Endstand perfekt.

Für Hallendorf ist es der siebte Saisonsieg – und ein eminent wichtiger: Mit nun 22 Punkten bleibt der TSV auf Rang 14, wahrt aber die theoretische Chance, sich in den verbleibenden vier Spielen noch aus der Abstiegszone zu befreien. Die Konkurrenten MTV Salzdahlum (28 Punkte) und SV Fortuna Lebenstedt (30) sind zwar noch ein Stück entfernt, aber in Reichweite.

„Wir bleiben konzentriert für die letzten vier Spiele“, kündigte Kaya an.