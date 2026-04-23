„Nur mehr Endspiele“: Bodenmais empfängt Rattenberg zum Topspiel

Es ist das ultimative Duell um die Vorherrschaft in der A-Klasse Viechtach: Am 23. Spieltag blickt die gesamte Liga auf das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer TSV Bodenmais (51 Punkte) und dem Verfolger DJK Rattenberg (49 Punkte). Während die Hausherren mit ihrer Defensivstärke glänzen, reist die DJK als Torfabrik der Liga an. Da Rattenberg noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, könnte ein Auswärtssieg die Tabellenkonstellation nachhaltig verändern und Bodenmais vom Thron stoßen.
Der TSV Bodenmais geht als Gejagter in dieses Topspiel. Nach einer durchwachsenen Phase vor der Winterpause hat sich das Team von Sebastian Schaller stabilisiert. Der Spielertrainer ist sich der psychologischen Komponente bewusst: „Uns war bewusst, dass uns mit dem Start in die Frühjahrsrunde nur mehr Endspiele bevorstehen, wenn wir bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen wollen. Diesem Druck konstant Stand zu halten, ist nicht einfach. Vor allem nicht in solchen Spielen wie letzten Sonntag in Allersdorf, bei dem die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind und die Fallhöhe umso größer ist.“
Besonders die defensive Stabilität ist das Pfund, mit dem die Bergknappen wuchern – lediglich 11 Gegentreffer in 20 Partien sind Ligabestwert. Schaller warnt jedoch vor der Offensivpower der Gäste: „Rattenberg wird alles daran setzen, nach Neukirchen auch den nächsten direkten Konkurrent zu besiegen und für diese Liga haben sie brutale Qualität in der Offensive, das ist uns bewusst. Es wird mit Sicherheit eine intensive Partie werden, die hoffentlich einige Zuschauer in's Glück-Auf-Stadion lockt.“
Die Gäste aus Rattenberg schwimmen derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Nach dem wichtigen Sieg gegen Neukirchen und dem jüngsten 8:1-Kantersieg gegen Al-Salam strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Thomas Schedlbauer, sportlicher Leiter der DJK, hebt die Moral hervor: „Aus dem klaren Erfolg gegen den FC Al Salam ziehen wir zusätzliches Selbstvertrauen, bleiben jedoch weiterhin fokussiert und bodenständig. Die Stimmung innerhalb des Vereins ist derzeit äußerst positiv. Insbesondere die Unterstützung unserer Fans verleiht uns in dieser entscheidenden Phase zusätzliche Energie.“
Gleichzeitig zollt er dem kommenden Gegner großen Respekt und verweist auf die Stabilität des Spitzenreiters: „Lediglich 11 Gegentore in 20 Spielen unterstreichen die außergewöhnliche Qualität ihrer Abwehrarbeit. Gleichzeitig verfügt das Team auch offensiv über große Effizienz und nutzt sich bietende Chancen konsequent – ein Merkmal einer Spitzenmannschaft.“ Für die DJK ist ein Erfolg kein Zwang, aber nach den beiden gescheiterten Versuchen in der Relegation ein großer Wunsch: „Der gesamte Verein mitsamt seinen Fans würde sich selbstverständlich über einen Aufstieg sehr freuen. Dennoch sehen wir es nicht als Muss. Persönlich wünsche ich unserer Mannschaft von Herzen, dass sie sich für ihren Einsatz und ihre Leistungen die sie seit Jahren abliefert entsprechend belohnt.“
Dass zwischen diesen beiden Teams Kleinigkeiten entscheiden, zeigte bereits das Hinspiel. Beim 1:1-Unentschieden in Rattenberg fielen beide Tore kurz vor der Pause durch Alexander Graf (37.) und Stefan Eckl (44.). Das Spiel war von enormer Intensität geprägt, was sich in zwei Gelb-Roten Karten gegen Markus Geier (Bodenmais) und Jonas Eckl (Rattenberg) widerspiegelte.
Sollte es am Sonntag um 15:00 Uhr ähnlich hitzig zugehen, dürfen sich die Zuschauer im Glück-Auf-Stadion auf einen echten Fußballkrimi freuen.
Die restlichen Spiele des 23. Spieltags: