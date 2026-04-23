„Nur mehr Endspiele“: Bodenmais empfängt Rattenberg zum Topspiel Showdown im Glück-Auf-Stadion: Bodenmais will die Tabellenführung zementieren +++ Rattenberg reist mit 8:1-Rückenwind an +++ Meisterschaftskampf der A-Klasse Viechtach spitzt sich zu von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

Der TSV Bodenmais (in blau) erwartet am Sonntag die DJK Rattenberg zum Topspiel. Kommt wie in den vergangenen Duellen wieder zu einem Remis? – Foto: Andrea Schreiner

Es ist das ultimative Duell um die Vorherrschaft in der A-Klasse Viechtach: Am 23. Spieltag blickt die gesamte Liga auf das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer TSV Bodenmais (51 Punkte) und dem Verfolger DJK Rattenberg (49 Punkte). Während die Hausherren mit ihrer Defensivstärke glänzen, reist die DJK als Torfabrik der Liga an. Da Rattenberg noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, könnte ein Auswärtssieg die Tabellenkonstellation nachhaltig verändern und Bodenmais vom Thron stoßen.

Bodenmais unter Druck: „Fallhöhe ist umso größer“ Der TSV Bodenmais geht als Gejagter in dieses Topspiel. Nach einer durchwachsenen Phase vor der Winterpause hat sich das Team von Sebastian Schaller stabilisiert. Der Spielertrainer ist sich der psychologischen Komponente bewusst: „Uns war bewusst, dass uns mit dem Start in die Frühjahrsrunde nur mehr Endspiele bevorstehen, wenn wir bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen wollen. Diesem Druck konstant Stand zu halten, ist nicht einfach. Vor allem nicht in solchen Spielen wie letzten Sonntag in Allersdorf, bei dem die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind und die Fallhöhe umso größer ist.“ Besonders die defensive Stabilität ist das Pfund, mit dem die Bergknappen wuchern – lediglich 11 Gegentreffer in 20 Partien sind Ligabestwert. Schaller warnt jedoch vor der Offensivpower der Gäste: „Rattenberg wird alles daran setzen, nach Neukirchen auch den nächsten direkten Konkurrent zu besiegen und für diese Liga haben sie brutale Qualität in der Offensive, das ist uns bewusst. Es wird mit Sicherheit eine intensive Partie werden, die hoffentlich einige Zuschauer in's Glück-Auf-Stadion lockt.“