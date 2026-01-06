Nur Luca Wollschläger fehlt im Trainingslager

Für den 1. FC Saarbrücken gilt es, im Trainingslager im andalusischen Chiclana die Grundlagen für den bevorstehenden Abstiegskampf in der Dritten Liga zu schaffen. Nur einen Punkt Vorsprung nehmen die Saarländer mit ins neue Jahr. Entsprechend angespannt war die Lage vor der Abreise ins Trainingslager. Zunächst vermieste schlechtes Wetter zusätzlich die Stimmung, mittlerweile haben sich sowohl das Wetter als auch die mentale Grundlage gebessert. Auch am verregneten Sonntag, wo es morgens noch eine Einheit im Kraftraum gab, wurde mittags im Freien trainiert. "Es könnte ja auch im Heimspiel gegen Cottbus regnen. Da machen wir keine Pause, solange der Platz bespielbar ist. Wir haben einige Themen zu bearbeiten, da können wir uns keine Pause gönnen". Am Mittwoch um 16 Uhr wird auf dem Traini9ngsplatz in Novo Sancti Petri die einzige Testbegegnung ausgetragen, Gegner ist der spanische Fünftligist Chiclana C.F. "Eine Begegnung reicht aus, das letzte Spiel in Rostock ist ja noch nicht so lange her. Es war ja nur eine kurze Pause, nicht wie im Sommer. Da haben wir eine längere Pause. Bei Luca Wollschläger hätte es keinen Sinn gemacht, ihn mitzunehmen, er war erkrankt und kuriert sich zu Hause aus. Amine Naifi wird an die Mannschaft herangeführt. Da war die Pause doch sehr lange. Deshalb können wir im Testspiel viel wechseln, so dass jeder seine Zeit bekommt. Wir sind jeden Tag auf dem Platz, meist zwei Mal. Wir haben gut gearbeitet, die Jungs ziehen gut mit. Ein Tag Regen macht nichts aus. Wir können das Spiel morgen nicht hochrechnen, wir wollen uns morgen unter wettkampfähnlichen Bedingungen bewegen und dann sehen, dass wir in den darauf folgenden drei Tagen noch Sachen umsetzen. Wir werden auch am Samstag vor dem Abflug noch mal auf den Platz", sagte Trainer Jürgen Luginger nach dem Nachmittags-Training am Dienstag. Direkt am ersten Samstag nasch der Rückkehr kommt dann Spitzenreiter FC Energie Cottbus zum Ligaspiel in den Ludwigspark.