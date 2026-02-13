Nur Leitl trifft bei Heimstettens 1:5-Pleite

Heimstetten unterlag zuhause klar gegen die SpVgg Unterhaching. Kapitän Steimel feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback.
Vier Tage nach dem starken Auftritt beim 0:2 in Eichstätt hat der SV Heimstetten im Testspiel gegen einen weiteren Regionalligisten eine 1:5-Klatsche kassiert. Daheim gegen die SpVgg Unterhaching war der eine Klasse niedriger spielende SVH vom Start weg unterlegen – und das, obwohl der Gegner in weiten Teilen eine B-Elf aufbot.
„Uns hat die Struktur gefehlt“, bemängelt Heimstettens Cheftrainerin Sarah Romert. „Man hatte das Gefühl, dass wir kein gefestigtes Konstrukt auf dem Platz hatten.“ Die 30-Jährige führt dies jedoch auch auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle zurück. So fehlten unter anderem Yannick Günzel, Ikenna Ezeala, Yamin H-Wold und Vitus Vochatzer.
Wieder dabei war dagegen Kapitän Daniel Steimel, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte und in der Pause eingewechselt wurde. Zu dem Zeitpunkt lag seine Mannschaft bereits mit 1:3 hinten, nachdem Haching erst einen Doppelpack geschnürt, David Leitl in der 33. Minute verkürzt und die Gäste nur wenig später ein weiteres Mal zugeschlagen hatten.
Auch nach dem Wechsel blieb die SpVgg das spielbestimmende Team und legte noch zwei weitere Treffer zum 1:5-Endstand nach.
Auf Heimstetten wartet nun am Samstag der dritte Test binnen acht Tagen – zum dritten Mal gegen einen Regionalligisten. So gastiert Wacker Burghausen um 15 Uhr im ATS-Sportpark. (ps)