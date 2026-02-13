Nur Leitl trifft bei Heimstettens 1:5-Pleite

Ehrentreffer eines Ex-Hachingers. – Foto: Sven Leifer

Vier Tage nach dem starken Auftritt beim 0:2 in Eichstätt hat der SV Heimstetten im Testspiel gegen einen weiteren Regionalligisten eine 1:5-Klatsche kassiert. Daheim gegen die SpVgg Unterhaching war der eine Klasse niedriger spielende SVH vom Start weg unterlegen – und das, obwohl der Gegner in weiten Teilen eine B-Elf aufbot.

Verletzungsbedingte Ausfälle: „Uns hat die Struktur gefehlt“

„Uns hat die Struktur gefehlt“, bemängelt Heimstettens Cheftrainerin Sarah Romert. „Man hatte das Gefühl, dass wir kein gefestigtes Konstrukt auf dem Platz hatten.“ Die 30-Jährige führt dies jedoch auch auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle zurück. So fehlten unter anderem Yannick Günzel, Ikenna Ezeala, Yamin H-Wold und Vitus Vochatzer.