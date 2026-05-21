Nur kurzes Intermezzo SG Wehretal und Sebastian Nölke trennen sich wieder von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Die SG Wehretal muss sich zum Ende der Saison 2025/26 erneut auf Trainersuche begeben. Sebastian Nölke, der das Amt erst Ende März übernommen hatte, wird laut der HNA den Kreisoberligisten nach dem letzten Heimspiel gegen den Lichtenauer FV II schon wieder verlassen.

Damit endet die Zusammenarbeit nach nur wenigen Wochen. Nölke hatte die Mannschaft gemeinsam mit Co-Trainer Marcus Stöwer als Nachfolger von Gerd Werner übernommen und in acht Partien sieben Punkte geholt. Das Heimspiel am Samstag bildet nun den Schlusspunkt eines kurzen Engagements. Rahmenbedingungen passen nicht Nach Angaben aus dem Vereinsumfeld erfolgte die Trennung einvernehmlich, auch wenn sich beide Seiten eine Fortsetzung grundsätzlich hätten vorstellen können. Ausschlaggebend sei gewesen, dass es in wesentlichen Punkten keinen gemeinsamen Nenner mehr gegeben habe. Der neue Vorsitzende Markus Engel, der das Amt erst vor wenigen Tagen von Matthias Achtner übernommen hatte, sprach von einer Entscheidung im Guten.