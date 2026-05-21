Nur kurzes Intermezzo

Die SG Wehretal muss sich zum Ende der Saison 2025/26 erneut auf Trainersuche begeben. Sebastian Nölke, der das Amt erst Ende März übernommen hatte, wird laut der HNA den Kreisoberligisten nach dem letzten Heimspiel gegen den Lichtenauer FV II schon wieder verlassen.
Damit endet die Zusammenarbeit nach nur wenigen Wochen. Nölke hatte die Mannschaft gemeinsam mit Co-Trainer Marcus Stöwer als Nachfolger von Gerd Werner übernommen und in acht Partien sieben Punkte geholt. Das Heimspiel am Samstag bildet nun den Schlusspunkt eines kurzen Engagements.
Nach Angaben aus dem Vereinsumfeld erfolgte die Trennung einvernehmlich, auch wenn sich beide Seiten eine Fortsetzung grundsätzlich hätten vorstellen können. Ausschlaggebend sei gewesen, dass es in wesentlichen Punkten keinen gemeinsamen Nenner mehr gegeben habe. Der neue Vorsitzende Markus Engel, der das Amt erst vor wenigen Tagen von Matthias Achtner übernommen hatte, sprach von einer Entscheidung im Guten.
Auch Nölke machte deutlich, dass für ihn vor allem die sportlichen Rahmenbedingungen nicht mehr stimmig gewesen seien. Er verwies auf Trainings- und Leistungsbereitschaft sowie auf die personelle Situation der vergangenen Wochen. Weil die zweite Mannschaft gestützt werden musste, habe die erste Mannschaft personell mehrfach Federn lassen müssen. Das habe sich nach seiner Einschätzung deutlich auf die Wettbewerbsfähigkeit ausgewirkt.
Sportlich blickt die SG Wehretal damit auf eine schwierige Schlussphase. Seit Ostern sprang aus sechs Spielen nur ein Punkt heraus, in der Tabelle steht die Mannschaft mit 29 Zählern auf Rang zwölf. Während Nölke die Zusammenarbeit mit Verantwortlichen, Vorstand und Helfern ausdrücklich positiv bewertete, zog er für seine eigene Zukunft dennoch den Schlussstrich.