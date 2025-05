Nur kurzes Bangen - Göttingen 05 gewinnt in Northeim

– Foto: Sebastian Harbke

In der Landesliga Braunschweig ist die Meisterfrage geklärt, doch der Tabellenplatz zwei wird noch ermittelt. Außerdem geht es im Abstiegskampf noch heiß her. Northeim und Göttingen 05 standen sich dafür am vergangenen Samstag gegenüber im Nachbarduell..

Die vergangenen Duelle waren von Spannung geprägt und auch am Samstag herrschte anfangs viel Spannung. "Wir hatten in der Anfangsphase wenig Kontrolle." sah Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er. In dieser Phase kam es auch zu einer strittige Situation, als ein Northeim-Aktuer im 16er zu Fall kam. Der Elfmeterpfiff blieb aber aus. "Da hätte es vielleicht auch einen Elfmeter geben können:" so Brinkwerth.

Stattdessen übernahmen die Gäste dann die Kontrolle und ließen hinten quasi gar nichts mehr zu. Nach einem hohen Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel konnte dann Ali Ismail in der 34. Minute gegen seinen Ex-Club das 0:1 erzielen, was zeitgleich der Pausenstand war. Auch im zweiten Durchgang war es wieder Ismail, der seinen alten Kollegen weh tat. Nach einem schönen Spielzug netzte der Top-Stürmer nach 54. Minuten zum 0:2 ein. "Dann sah es danach aus, als würden wir das dritte Tor nachlegen können." so der Coach der 05er. Chancen waren auch da. So traf Linus Nolte zum Beispiel nur den Pfosten, doch das Tor für Göttingen sollte nicht mehr fallen. Stattdessen kam Northeim. Nach einem Diagonalball überlupfte der eingewechselte Ruwen Maaß technisch stark und traf so zum Anschlusstreffer, etwas aus dem Nix in der 90. Minute. "Dann mussten wir die letzten zwei, drei Minuten nochmal bangen:"