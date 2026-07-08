Nur kleine Veränderungen: Landesligist start nahezu unverändert

Der SV Leonberg/Eltingen geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Robert Gitschier in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz elf als Aufsteiger aus der Bezirksliga Enz-Murr steht die Stabilisierung im Mittelpunkt. Vier Zugänge, drei Abgänge und mehrere Testspiele bestimmen den Sommer beim Landesligisten aus dem Kreis.
Robert Gitschier kann in der Vorbereitung vier neue Spieler einplanen. Bilal Özbek wechselt vom SSV Zuffenhausen zum SV Leonberg/Eltingen. Samuel Bates und Cyrille Mpondo kommen beide vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Zinedin Latifovic schließt sich vom TSV Höfingen an. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite und neue Konkurrenz im Kader beschränkt.
Drei Spieler verlassen den Verein. Brian Mbokavonga und Almir Krasniq wechseln gemeinsam zum TSV Merklingen, Adrian Rzepka schließt sich dem TSV Schmiden an. Weitere Einsatzdaten oder Rollen wurden nicht genannt, die Abgänge zeigen aber, dass Leonberg/Eltingen mehrere Kaderplätze neu besetzen muss.
Das Testspielprogramm beginnt am Samstag, 11. Juli 2026, mit dem Heimspiel gegen den TSV Bernhausen. Am Donnerstag, 16. Juli, folgt die Auswärtspartie beim TSV Jahn Büsnau. Das für Sonntag, 19. Juli, angesetzte Spiel gegen den TSV Weilimdorf ist als abgesetzt vermerkt. Danach empfängt der SV am Mittwoch, 29. Juli, den VfL Herrenberg und am Samstag, 8. August, die SpVgg Weil der Stadt.
Sportlich kommt Leonberg/Eltingen aus einer Saison, in der der Klassenerhalt nach dem Aufstieg im Vordergrund stand. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Enz-Murr 2024/25 belegte die Mannschaft 2025/26 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, Rang elf. Auch in den Jahren zuvor pendelte der Verein zwischen Bezirksliga und Landesliga. Die Meisterschaften 2019/20 und 2024/25 zeigen die Stärke auf Bezirksebene, während die Landesliga zuletzt eine anspruchsvolle Aufgabe blieb. Der neue Kader soll helfen, diese Aufgabe stabiler anzugehen. Seit 2011/12 erreichte der SV in der Landesliga mehrfach ordentliche Platzierungen, darunter Rang drei 2013/14 und Rang fünf 2012/13. An diese Phasen soll mittelfristig wieder angeknüpft werden, ohne die Konsolidierung aus dem Blick zu verlieren und nachhaltig weiterzuentwickeln.