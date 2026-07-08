Nur kleine Veränderungen: Landesligist start nahezu unverändert Beim SV Leonberg/Eltingen gibt es bislang lediglich vier Zugänge für die neue Saison. von Timo Babic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jacqueline Maier

Der SV Leonberg/Eltingen geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Robert Gitschier in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz elf als Aufsteiger aus der Bezirksliga Enz-Murr steht die Stabilisierung im Mittelpunkt. Vier Zugänge, drei Abgänge und mehrere Testspiele bestimmen den Sommer beim Landesligisten aus dem Kreis.

Robert Gitschier kann in der Vorbereitung vier neue Spieler einplanen. Bilal Özbek wechselt vom SSV Zuffenhausen zum SV Leonberg/Eltingen. Samuel Bates und Cyrille Mpondo kommen beide vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Zinedin Latifovic schließt sich vom TSV Höfingen an. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite und neue Konkurrenz im Kader beschränkt. Drei Spieler verlassen den Verein. Brian Mbokavonga und Almir Krasniq wechseln gemeinsam zum TSV Merklingen, Adrian Rzepka schließt sich dem TSV Schmiden an. Weitere Einsatzdaten oder Rollen wurden nicht genannt, die Abgänge zeigen aber, dass Leonberg/Eltingen mehrere Kaderplätze neu besetzen muss.