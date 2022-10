Nur Keeper Manuel Werner macht Mut beim FC Neustadt Neustädter Ergebniskrise hält an +++ Fabian Gamp fällt lange aus

Sie wollten es besser machen beim FC Neustadt. Sie wollten endlich wieder zeigen, was sie können und beweisen, dass Rang vier zum Ende der vergangenen Saison kein Zufall war. Es blieb beim Wollen

Statt einer ermutigenden Trendwende gab es für die Landesliga-Fußballer des FC Neustadt am Bodensee die vierte Niederlage in Folge. Schon wenige Sekunden nach dem Anpfiff war die Partie entschieden.FCN-Trainer Sascha Waldvogel erinnert sich genau an den verkorksten Auftakt und ein vertraktes Eigentor. Die Neustädter waren kaum auf dem Platz, da ging es nach dem Anspiel durch die Kicker des SC Konstanz-Wollmatingen schon Richtung Tor der Hochschwarzwälder. "Wir hatten keinen Ballkontakt", sagt Waldvogel, "der Konstanzer Stürmer schießt, unser Torwart Manuel Werner wehrt famos ab, doch der Ball prallt von Markus Tritschlers Knie ins Netz". Ein Treffer wie ausgekoppelt aus einer Pannenschau. "Das stehst du da und kannst es nicht fassen", sagt Waldvogel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.