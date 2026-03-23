Nur Karger trifft: FC Pipinsried bleibt weiter sieglos

Sorgte für die Pipinsrieder Führung: Nico Karger, der Geretsrieds Keeper Cedomir Radic zum 1:0 bezwang. – Foto: bruno haelke

Der FC Pipinsried kommt auch im vierten Saisonspiel nicht zum Sieg. Nur Nico Karger traf für die Gelb-Blauen gegen den Aufsteiger.

Das Match gegen den Aufsteiger am sonnigen Sonntagnachmittag war vor 243 Zuschauern kein spielerischer Leckerbissen. Im ersten Spielabschnitt hatte der Gast durch Belmin Idrizovic und Srdan Ivkovic zwei Halbchancen. Chancen für Pipinsried: Fehlanzeige.

Im Sonntagsspiel der Fußball-Bayernliga-Süd gab es keinen Sieger, das Match zwischen dem FC Pipinsried und dem TuS Geretsried endete mit einem 1:1-Unentschieden. Damit bleibt der FCP 2026 mit zwei Remis und zwei Niederlagen weiter sieglos. Das Team aus dem Dachauer Hinterland rangiert nach dem Unentschieden auf Rang neun, neun Punkte hinter dem Tabellendritten aus Deisenhofen. Auf die Spitzenteams TSV Landsberg und TSV 1860 II haben die Pipinsrieder 17 Punkte Rückstand.

Dies änderte sich nach der Pause schlagartig. Wie bereits am vergangenen Mittwoch beim Spiel in Landsberg (1:2) kamen die Gelb-Blauen sehr gut aus der Halbzeit. Mit Tempo und Laufbereitschaft erzwangen sie Chancen. In der 48. und 49. Minute scheiterten Nico Karger und Alexander Lungwitz am gut aufgelegten TuS-Keeper Cedomir Radic. In der 56. Minute war es dann soweit: Karger bekam das Spielgerät von Benedikt Wiegert aufgelegt, der Ex-Löwe Karger setzte sich anschließend gegen zwei Gegenspieler durch und netzte ein. Wegen der engagierten Spielweise in Halbzeit zwei eine verdiente Führung.

Allerdings ließ es der FCP anschließend wieder schleifen, und die Gäste kamen durch Tyrone Prepeluh in der 77. Minute zum Ausgleich, der aufgrund der engagierten Spielweise durchaus verdient war. In der Nachspielzeit hatten die Pipinsrieder durch Nenad Petkovic und Benedikt Lobenhofer noch Schusschancen, die allerdings nichts einbrachten.