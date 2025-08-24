Nur JesBe bleibt makellos - Neu Wulmstorf feiert deutlichen Sieg

Der FC Jesteburg-Bendestorf II ist in der ausgeglichenen 1. Kreisklasse Harburg die einzige Mannschaft, die die ersten drei Spieltage ohne Punktverlust überstanden hat. Der TVV Neu Wulmstorf feierte wiederum den zweiten Sieg in Folge, Coach Nihat Sagir imponierte vor allem der Einsatz seiner Schützlinge.
Einerseits spricht es für die Liga, dass nur eine Mannschaft drei Siege in drei Spielen eingefahren hat. Andererseits aber eben auch für den FC Jesteburg-Bendestorf, der in der Frühphase der Spielzeit diese Konstanz nachgewiesen hat. Zunächst gelang es Stelle den Treffer von Aleksandar Rusic (5.) noch durch Finn-Christopher Stracke zu egalisieren (18.). In der Schlussphase erzielte Adel Hackovic aber den umjubelten 2:1-Siegtreffer (77.).
Dämpfer für den MTV Ramelsloh! Nach einer guten Anfangsphase bediente Tim-Ole Bleich Szymon Maluski, der vollstreckte (14.). Anschließend gelang es dem Favoriten jedoch nicht, ihre Feldüberlegenheit in Torraumszenen umzumünzen. Stattdessen meldete sich der Buchholzer FC III zurück und zeigte sich vor dem gegnerischen Kasten effektiv. Mika Dannen glich aus (25.), Jan Petter Kuk drehte den Spielstand auf der Ergebnistafel (33.) und Tom-Christopher Durbahn legte kurz vor dem Pausentee nach (45.+2). Nach dem Seitenwechsel fehlte dem MTV die nötige Leistungssteigerung, um die Kurskorrektur zu vollziehen.
Die SG Estetal II legte im Aufsteigerduell zwar durch Loris Grube vor (14.), doch Hans-Maixent-Billy-Luke Braun glich für Wistedt aus (26.). Mit dem Anbruch der Schlussphase bekamen die Hausherren einen Strafstoß zugesprochen, den Adrian Fehling zum 2:1-Siegtreffer nutzte (74.).
Der FC Hanstdt-Brackel wehrt sich erfolgreich gegen die drohende Niederlage: Immerhin gelang es der zuvor punktverlustfreien SG Elbdeich drei Mal in Führung zu gehen. Die Gäste fanden jedoch für alle Rückstände eine Antwort und sicherten sich ihren zweiten Punkt.
Zunächst musste TVV-Schlussmann Philipp Kube den Neu Wulmstorfern die Ruhe wahren, dann verwandelte Aaron Bröer zum perfekten Zeitpunkt einen Strafstoß (42.). Anschließend war Tostedt gezwungen, mutiger zu werden. Pascal Belitz (67., 83.) und Henry Schneider (75., 77.) bestraften das mit ihren Doppelpacks.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir haben in den letzten Begegnungen immer wieder erst das Gegentor kassiert und sind dann hinterher gerannt. Daher lag unser Fokus darauf das Spiel zu kontrollieren und nicht in Rückstand zu geraten. Unser Torwart hat dieses Mal mit zwei Glanzparaden uns aber noch im Spiel gehalten. Das 1:0 fiel zu einem sehr guten Zeitpunkt unmittelbar vor der Halbzeit. Im zweiten Abschnitt haben wir unsere Leistung erneut steigern können. Mich hat es sehr gefreut, dass der Einsatz gestimmt hat. Zu der Wahrheit gehört auch dass Tostedt in der zweiten Halbzeit mehr riskiert hat und wir dadurch mehrere Chancen hatten, die wir genutzt haben. Erwähnen möchte ich auch dass es ein sehr faires Spiel war maßgeblichen Anteil hatte auch der sehr engagierte Schiedsrichter Olaf Lahse daran."
Der TuS Fleestedt II legte zwar durch Lukas Helmke vor (53.), steht am Ende aber doch mit leeren Händen da. Die Eintracht Elbmarsch kam nämlich durch einen Strafstoß von Kenneth-Luca Angermann nicht nur zum Ausgleich (60.), drehte wenig später das Geschehen sogar noch durch Jannik Köster (71.).
In einer turbulenten Anfangsphase brachte Phil Freudenthal die Meckelfelder in Führung (5.), dann glich Joscha Schultz vom Punkt aus (15.). Die Statik der Partie änderte sich dann, als die Gäste mit einer Ampelkarte in Unterzahl gerieten (26.). Schließlich brachte der TVM den einen Punkt aber mit nach Hause.