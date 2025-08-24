Nur JesBe bleibt makellos - Neu Wulmstorf feiert deutlichen Sieg

Zunächst musste TVV-Schlussmann Philipp Kube den Neu Wulmstorfern die Ruhe wahren, dann verwandelte Aaron Bröer zum perfekten Zeitpunkt einen Strafstoß (42.). Anschließend war Tostedt gezwungen, mutiger zu werden. Pascal Belitz (67., 83.) und Henry Schneider (75., 77.) bestraften das mit ihren Doppelpacks.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir haben in den letzten Begegnungen immer wieder erst das Gegentor kassiert und sind dann hinterher gerannt. Daher lag unser Fokus darauf das Spiel zu kontrollieren und nicht in Rückstand zu geraten. Unser Torwart hat dieses Mal mit zwei Glanzparaden uns aber noch im Spiel gehalten. Das 1:0 fiel zu einem sehr guten Zeitpunkt unmittelbar vor der Halbzeit. Im zweiten Abschnitt haben wir unsere Leistung erneut steigern können. Mich hat es sehr gefreut, dass der Einsatz gestimmt hat. Zu der Wahrheit gehört auch dass Tostedt in der zweiten Halbzeit mehr riskiert hat und wir dadurch mehrere Chancen hatten, die wir genutzt haben. Erwähnen möchte ich auch dass es ein sehr faires Spiel war maßgeblichen Anteil hatte auch der sehr engagierte Schiedsrichter Olaf Lahse daran."