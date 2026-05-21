Nur ja nicht nachlassen, heißt die Devise beim FC Furtwangen

Daumen hoch für die Aufstiegsrelegation: Furtwangens Trainer Pietro Morreale – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Furtwangen hat in der Fußball-Bezirksliga Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation schon länger in der Tasche. Das stellt Trainer Pietro Morreale nun vor eine besondere Herausforderung.

Die Lage ist eigenartig: Da steht der FC Furtwangen auf Rang zwei in der Tabelle und doch irgendwie im Niemandsland der Tabelle. Nach vorne geht nichts mehr, dafür hat sich der FC Gutmadingen zu souverän an der Spitze eingenistet und am vergangenen Wochenende sogleich die Meisterschaft eingetütet. Und den Blick nach hinten können sich die Furtwanger ebenso schenken. Vier Spieltage vor Schluss haben sie uneinholbare 14 Punkte mehr als der FC Löffingen auf Platz drei auf dem Konto. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.