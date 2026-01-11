Nur in Topspielen hakt es bei TuRa Brüggen noch

TuRa Brüggen ist zur Saisonhalbzeit in der Bezirksliga wieder da, wo er sich schon in der vergangenen Spielzeit eingerichtet hatte: in der Spitzengruppe. Der Vorjahresdritte steht nach 17 Spielen mit 37 Zählern auf dem vierten Platz, der Rückstand zu Tabellenführer OSV Meerbusch beträgt sechs Punkte. „Wir sind mit der Punkteausbeute grundsätzlich zufrieden. Ich denke, dass wir uns stabilisiert und weiterentwickelt haben – sowohl einzeln als auch als Mannschaft“, sagt Trainer Markus Müller.
Er hat mit seiner Mannschaft vor der Saison durchaus genau auf diese Topplatzierungen geschielt: „Wir waren letztes Jahr Dritter und haben gesagt, dass wir uns nicht verschlechtern wollen – von der Punktanzahl, von der Spielweise, aber auch vom Tabellenstand her. Wir wussten, dass einige Mannschaften aufgerüstet haben und es von der Breite etwas schwieriger wird. Trotzdem wollen wir oben mitspielen.“
Nach dem 1:1 gegen Thomasstadt Kempen zum Auftakt nahm Brüggen so richtig Fahrt auf: Sechs Siege in Folge, darunter mit den Partien gegen den 1. FC Viersen (4:0), den 1. FC Mönchengladbach (4:0), den SV Lürrip (7:0), den VfL Tönisberg (4:0) und den SSV Grefrath (7:2) fast ausschließlich echte Ausrufezeichen.
Im Oktober und November ging es mit zwölf Punkten aus acht Spielen immer noch auf gutem Niveau, insgesamt aber deutlich durchwachsener weiter. Der Hinrundenabschluss gelang dafür wieder besser: Mit den Siegen über Fortuna Dilkrath (7:2) und den SC St. Tönis II (4:2), bei dem Brüggen zwischenzeitlich mit 0:2 hinten lag, festigte das Team von Cheftrainer Müller seinen Platz in der Spitzengruppe.
Der Angriff. Der TuRa erzielte 64 Tore in 17 Spielen, feierte eine ganze Reihe von Kantersiegen und punktete mehrfach auch dann, wenn er zwei oder mehr Tore kassierte. Stellvertretend für die Torfabrik des Bezirksligisten steht Angreifer Nils Bonsels. Der 25-Jährige ist mit 26 Toren mit Abstand der beste Torjäger der Liga und hat seine ohnehin schon starke Quote der vergangenen Jahre noch einmal deutlich gesteigert.
Gleichzeitig schafft es der Tabellenvierte, die Balance zu wahren, ist anders als etwa im Vorjahr keine reine Angriffsmannschaft. „Natürlich wissen wir um unser Prunkstück, die Offensive, wollen die Defensive aber auch nicht vernachlässigen – das ist mir wichtig zu sagen“, stellt Müller klar. Seine Mannschaft gehört mit bislang 24 Gegentoren auch in dieser Kategorie zu den besten Teams der Bezirksliga.
In den Spitzenspielen holte der TuRa noch zu wenig. Gegen die Top-drei-Teams – den OSV Meerbusch (0:3), die Sportfreunde Neuwerk (2:2) und die SpVg Odenkirchen (1:3) – sammelte der Tabellenvierte gerade einmal einen der neun möglichen Zähler. „Das ärgert uns schon ein bisschen“, betont Müller, der das Thema gleichzeitig nicht zu hoch hängen möchte: „Jeder möchte jedes Spiel gewinnen, dafür zieht man am Sonntag das Trikot an. Unabhängig davon, ob wir gegen den Ersten oder gegen den Letzten spielen.“
Um die gute Hinserie zu bestätigen, plant Müller eine „sehr ambitionierte“ Vorbereitung. „Wir sind uns bewusst, dass die Rückrunde noch einmal schwieriger wird als die Hinrunde. Wenn man so sieht, wer links und rechts aufrüstet – das ist nicht schlecht“, sagt der 37-Jährige. Brüggen bleibt mit Ausnahme des dritten Torhüters Patrick Freiwald derweil komplett als Mannschaft zusammen, legt nach aktuellem Stand personell im Kader also nicht nach.
„Wir sind vollends zufrieden mit unserem Kader und möchten gerne damit die Saison zu Ende bringen“, so Müller, der sein Team angesichts der kurzen Winterpause schon am 2. Januar wieder zum Trainingsauftakt geladen hat. Vor dem Rückrundenauftakt gegen Kempen am 1. Februar testet Brüggen in der Vorbereitung gegen die Landesligisten SC Kapellen-Erft, Victoria Mennrath und VSF Amern.
