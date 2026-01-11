Brüggen fehlt nicht viel bis zur Tabellenspitze. – Foto: Markus Verwimp

Nur in Topspielen hakt es bei TuRa Brüggen noch In der Bezirksliga mischt TuRa Brüggen erneut oben mit. Das liegt vor allem an der starken Offensive und Torjäger Nils Bonsels. Einziger Haken sind bislang die Auftritte in den Topspielen. Warum Trainer Markus Müller zudem eine deutlich schwierigere Rückrunde erwartet.

TuRa Brüggen ist zur Saisonhalbzeit in der Bezirksliga wieder da, wo er sich schon in der vergangenen Spielzeit eingerichtet hatte: in der Spitzengruppe. Der Vorjahresdritte steht nach 17 Spielen mit 37 Zählern auf dem vierten Platz, der Rückstand zu Tabellenführer OSV Meerbusch beträgt sechs Punkte. „Wir sind mit der Punkteausbeute grundsätzlich zufrieden. Ich denke, dass wir uns stabilisiert und weiterentwickelt haben – sowohl einzeln als auch als Mannschaft“, sagt Trainer Markus Müller.

Er hat mit seiner Mannschaft vor der Saison durchaus genau auf diese Topplatzierungen geschielt: „Wir waren letztes Jahr Dritter und haben gesagt, dass wir uns nicht verschlechtern wollen – von der Punktanzahl, von der Spielweise, aber auch vom Tabellenstand her. Wir wussten, dass einige Mannschaften aufgerüstet haben und es von der Breite etwas schwieriger wird. Trotzdem wollen wir oben mitspielen.“ So lief die Hinrunde Nach dem 1:1 gegen Thomasstadt Kempen zum Auftakt nahm Brüggen so richtig Fahrt auf: Sechs Siege in Folge, darunter mit den Partien gegen den 1. FC Viersen (4:0), den 1. FC Mönchengladbach (4:0), den SV Lürrip (7:0), den VfL Tönisberg (4:0) und den SSV Grefrath (7:2) fast ausschließlich echte Ausrufezeichen.

Im Oktober und November ging es mit zwölf Punkten aus acht Spielen immer noch auf gutem Niveau, insgesamt aber deutlich durchwachsener weiter. Der Hinrundenabschluss gelang dafür wieder besser: Mit den Siegen über Fortuna Dilkrath (7:2) und den SC St. Tönis II (4:2), bei dem Brüggen zwischenzeitlich mit 0:2 hinten lag, festigte das Team von Cheftrainer Müller seinen Platz in der Spitzengruppe. Das war gut Der Angriff. Der TuRa erzielte 64 Tore in 17 Spielen, feierte eine ganze Reihe von Kantersiegen und punktete mehrfach auch dann, wenn er zwei oder mehr Tore kassierte. Stellvertretend für die Torfabrik des Bezirksligisten steht Angreifer Nils Bonsels. Der 25-Jährige ist mit 26 Toren mit Abstand der beste Torjäger der Liga und hat seine ohnehin schon starke Quote der vergangenen Jahre noch einmal deutlich gesteigert.