Nur Hilal-Maroc bleibt dem TSV Düren auf den Fersen

Vom anfänglich eindrucksvollen Lauf des SV Lövenich ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Der Aufsteiger ging nach knapp 70-minütiger Unterzahl auch gegen die SpVg Frechen II leer aus, mittlerweile zum dritten Mal in Folge. Dennoch hält sich LöWi weiter im oberen Tabellendrittel. Auch weil das Feld in dieser Spielzeit - abgesehen natürlich vom überragenden Spitzenreiter TSV Düren und dem ein oder anderen Kellerkind - außerordentlich ausgeglichen scheint. Apropos Tabellenkeller. Dort gab es den Showdown zwischen dem SSV Rot-Weiß Ahrem und dem VfL Sindorf, den den VfL für sich entscheiden konnte.
Hilal-Maroc Bergheim lässt den an diesem Spieltag nicht aktiven Tabellenführer nicht entwischen. Hatte nach anfänglichem Rückstand gegen Germania Erftstadt-Lechenich alle Mühe. Am Ende standen aber erneut drei Punkte.
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – SpVg Frechen 20 II 2:3
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Felix Klein, Franck Ananou (40. Cedrik Mathies), Naoki Kanagawa, David Strack (64. Nico Drosner), Jan Lauterbach, Patrick Reisenauer, Jeffrey Julian (64. Lukas Tobias Kollek), Maurice Wieting, Stephan Heiler, Gaspard Fehlinger - Trainer: Björn Effertz
SpVg Frechen 20 II: Arian Haji Rahim, Ingmar Fuhrmann, Enes Özarici, Peter Schwind, Nils Bruckner, Seymen Demir (77. Justus Marquardt), Kevin Trösser, Jan Peterek (67. Boil Tsvetkov), Vinicio Evora (88. Kilian Ziora), Luc Mäntele (70. Jonas Prommegger), Joel Plambeck (82. Ali Koc) - Trainer: Oliver Klein
Schiedsrichter: Luca Povoledo - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Joel Plambeck (2.), 0:2 Vinicio Evora (14.), 1:2 Maurice Wieting (45.), 1:3 Vinicio Evora (58.), 2:3 Cedrik Mathies (75.)
Rot: Stephan Heiler (20./SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27/)
TuS Langerwehe – JSG Erft 01 Euskirchen 1:4
TuS Langerwehe: Jan Mock, Kaan Ediz Kertüs, Brian Sklorz (66. Yannik Böhr), Marvin Krischer, Max Blinne (85. Leon Wantke), Max Bremen (62. Marc Barilov), Justin Krischer, Marius Mürkens, Almin Bečirević, Luca Michalke, Hussein Makki (80. Dominic Teichert) - Trainer: Tim Krumpen
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Jan Walther, Rafael Oliveira (61. Sandro Odekerken), Lucas Spilles (70. Tim Krämer), Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf (82. Arthur Eisfeld), Gian Luca Francesco Cardinale, Max Eckert, Tobias Rick (70. Colin Jaecks), Luke Bungart (61. Ben Bungart) - Trainer: Christopher Kockerols - Co-Trainer: Thomas Fleck - Co-Trainer: Tsvetozar Doychinov
Schiedsrichter: Yoshihiro Sanefuji (Aachen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Luca Michalke (20.), 1:1 Luc-Seal Roggendorf (25.), 1:2 Luke Bungart (33.), 1:3 Luke Bungart (59.), 1:4 Gian Luca Francesco Cardinale (65.)
SC Germania Erftstadt-Lechenich – Hilal-Maroc Bergheim 1:2
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Mert Deniz Bozkurt, Emil Bey, Felix-David Hilgers, Tom Orth (64. Timofej Slinkov), Jan-Ole Koschinat (76. Noah Becker), Fabian Bentata, Jan-Philipp Schmitz, Kevin Kochems, Patrick Straßfeld - Trainer: Daniel Bartsch
Hilal-Maroc Bergheim: Aleksandar Arsenovic, Ismail Ouro-Bodi, Mohamed Allaoui, Malik Basar (75. Mehmet Apaydin), Redouane Kobia El Boukhlifi, Jaheim Altug, Melih Satilmis, Akoete Henritse Eninful (87. Ahmet Argin), Gaiton Barroso, Abdelkader Boubker (77. Sherif Krasniqi), Ahmed-Emin Arslan (75. Koray Örgün) - Trainer: Josef Pfeiffer
Schiedsrichter: Moritz Weber (Herzogenrath) - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Patrick Straßfeld (21.), 1:1 Gaiton Barroso (57.), 1:2 Timofej Slinkov (82. Eigentor)
SC Kreuzau – SC 08 Elsdorf 1:2
SC Kreuzau: Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Leon Breuer, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Mario Fuchs, Idrissa Camara (83. Lionel Shei Kengwa) - Trainer: Olaf Ramm - Co-Trainer: Bernhard Schmitz
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Gabriel Hardung (75. Johannes Wenning), Hannes Jähn, Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Niklas Kühnapfel, Leonard Hintzen (59. Daniel Dogan), Timur Arizoy (59. Mohamed Dahas), Paul Reichelt, Vincent Tönnis (83. Alexander Vaaßen), Luca Gruttmann (74. Mark Schiffer) - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
Schiedsrichter: Francesco de Longis (Erkelenz) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Mark Schiffer (79.), 0:2 Mohamed Dahas (81.), 1:2 Nico Schröteler (89.)
Rot: Mohamed Dahas (90./SC 08 Elsdorf/Meckern)
VfL Sindorf – SSV Rot-Weiß Ahrem 3:1
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun (45. Dario Quattrocchi), Marius Zilger, Danijel Galic, Philipp Heinrich (72. Tarik Keskin), Marius Kunze, Anil Yavuz, Taylan Cakmak (56. Robin Attula), Mikail Bayindir, Cebrail Bayindir, Sam Wilberz (89. Marvin Marin-Mielke) - Co-Trainer: Jochen Latz - Co-Trainer: Sascha Vogt - Co-Trainer: Fabio Kirchner - Trainer: Dirk Kalkbrenner
SSV Rot-Weiß Ahrem: Jonas Schmidt, Jerome Bendermacher (46. Lukene Jonas Simao Hellenthal), Louis Jeromin, Timo Klünter, Fabian Klünter, Lukas Kuss (46. Luca Heine), Kai Weber (77. Jörg Jogwer), Philipp Geuer, Jérôme Wenzel, Niklas Thiel, Nico Schmitz (46. Marcello Ricciardi) - Trainer: Thomas Frohn
Schiedsrichter: Marco Piechaczek (Düren) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marius Kunze (14.), 1:1 Luca Heine (62.), 2:1 Sam Wilberz (70.), 3:1 Marius Zilger (79.)
SV Rhenania Bessenich 1928 – Horremer SV 1919 1:1
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Erjon Hoxhaj, Covenant Smart (87. Ozan Kesen), Kuss Kunzika, Athanasios Noutsos (18. Muhammet Sim), Oliver Schäfer, Valentin Ivanov, Kaloyan Petrov, Emrah Fikaj (72. Jehon Vatovci), Arber Jashanica (96. Ömer Sim) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik
Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Sebastian Golz, Maximilian Arndt (70. Sandro Pietsch), Yannis Zechmeister, Maurice Baumbusch (90. Edoh J.B. Lawson), Noah Retterath (63. Moritz Rommel), Stefan Weitz, Leon Soszynski, Friedrich Stolz (76. Dominic Moll), Florian Welter, Luca Noll (59. Alexander Holl) - Trainer: Oliver Lehrbach
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Covenant Smart (28. Eigentor), 1:1 Valentin Ivanov (43.)
SV Weiden 1914/75 – Viktoria Birkesdorf 1:3
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Daniel Wozniak (79. Hanke Veit Lennerts), Erik Weber, Daniel Mirlach, Patrick Odau, Niklas Boedts (63. Joel Karim Marenzi), Sebastian Kratz (63. Fabio Schortmann), Philipp Solf, Jeongwoo Choi, Alexander Birk (75. Louis Strombach), Jannick Michalsky (63. Tim Pfeiffer) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian Student
Viktoria Birkesdorf: Marvin Zimmer, Benjamin Hempel, Tim König, Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Tim Pieck (54. Niklas Greven), Jakob Kutheus, Maurice Heinrichs (82. Moritz Hoch), Nikolaos Chouliaras, Julian Perse (90. Florian Wirtz), David Rank (78. Ibrahim Younis) - Trainer: Marius Schinke - Co-Trainer: Willy Kirschbaum
Schiedsrichter: Hendrik Dohmen - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Julian Perse (2.), 0:2 Julian Perse (23.), 1:2 Sebastian Kratz (58.), 1:3 Ibrahim Younis (90.+4)