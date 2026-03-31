Nur Hebertshausen patzt – Spitzenteams siegen deutlich Münchner A-Klasse von Nico Bauer · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

ASV Dachau II, Kollbach und Vierkirchen gewinnen klar in der Münchner A-Klasse. Hebertshausen verliert überraschend mit 2:5 beim SC Lerchenauer See.

In der Münchner A-Klasse haben die Spitzenmannschaften mit deutlichen Siegen aufgewartet. Nur der Vierte Hebertshausen hat mit der 2:5-Niederlage beim SC Lerchenauer See an Boden verloren. So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Kammerberg Kammerberg II ASV Dachau ASV Dachau II 0 3 Abpfiff SpVgg Kammerberg II – ASV Dachau II 0:3 (0:3): Dem Tabellenführer reichte ein eher durchschnittliches Spiel, bei dem einige Fehler im Spielaufbau nicht bestraft wurden. Kammerberg hatte auch gute Chancen, aber der ASV war die effektivere Mannschaft und führte zur Pause 3:0 durch die Tore von Matthias Koston (21., 42.) und Michael Pech (38.). Nach der Pause verwalteten die Dachauer den Sieg. Trainer Patrick Belitz sagte dann auch, „dass du solche Spiele einfach gewinnen musst, wenn du vorn bleiben möchtest“.

TSV Allach II – 1. FC Kollbach 2:5 (0:2): Die Kollbacher taten sich auf dem kleinen Platz in Allach in der Vergangenheit meist schwer, und das war auch dieses Mal so. „Der Sieg ist um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen“, erklärte der Kollbacher Trainer Robert Friedrich. Die Gastgeber spielten frech mit und machten dem Zweiten das Leben schwer. „Das war ein Pflichtsieg, Punkt“, lautete Friedrichs Fazit. Er selbst brachte sein Team mit einem Doppelpack in Front (22./Elfmeter, 44.), und nach dem 1:2 legten Tobias Seethaler (53.), Leonhard Schmid (77.) und David Peschke (83.) zum zwischenzeitlichen 1:5 nach.

SC Vierkirchen – SC Inhauser Moos II 7:0 (4:0): Der Verfolger des Spitzenduos hatte gegen den abgeschlagenen Letzten unter dem Strich leichtes Spiel und siegte auch in der Höhe völlig verdient mit den Toren von Michael Griebler (10.), Simon Pabst (16., 28., 47.), Patrick Singer (30./Elfmeter), Josef Isl (78.) und Torben Mika (88.). „Wir machen es gerade sehr gut und warten auf einen Patzer von Kollbach“, beschreibt Vierkirchens Coach Tim Görlitz die aktuelle Situation des Tabellendritten.

SC Lerchenauer See – SpVgg Hebertshausen 5:2 (2:2): Der Vierte hat mit dieser etwas überraschenden Niederlage in der Tabelle an Boden verloren. Niclas Gartmann brachte Hebertshausen früh in Führung (5.), Sebastian Hüttner gelang noch vor der Pause der 2:2-Ausgleich (34.). Die Gäste leisteten sich zu viele leichte Fehler und spielten damit Lerchenauer See in die Karten. Die Hebertshausener mussten sich am Ende vorwerfen, das Spiel durch Konzentrations- und andere Fehler selbst verloren zu haben.

TSV Altomünster – TSV Arnbach II 5:0 (2:0): Alto hatte diesmal einen ganz entspannten Heimspieltag – der TSV gewann ziemlich überzeugend. Die Tore machten Maximilian Schotsch (13., Eigentor), Florian Mederer (28.), Shayan Brunhuber (50., Elfmeter), Ferdinando Plastina (68.) und Spielertrainer Raphael Penk (70.). Der Coach war „sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Jungs.