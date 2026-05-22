Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nur für den VfB Marburg geht es in Waldgirmes noch um etwas
Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga steht das letzte Derby zwischen dem SC Waldgirmes und dem VfB Marburg an. Geht es nach den Gästen, ist es auch das letzte über diese Saison hinaus +++
Wetzlar. Mussten in den vergangenen Wochen noch beide heimischen Vereine um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga bangen, hat der SC Waldgirmes vor dem Derby am Pfingstsamstag (17.30 Uhr) gegen den VfB Marburg Planungssicherheit. Nach der ebenso unglücklichen wie schmerzhaften eigenen Last-Minute-Niederlage am Freitagabend beim KSV Baunatal gewann der CSC 03 Kassel, bis dahin einzig verbliebener Konkurrent um den Abstiegsrelegationsplatz, einen Tag später überraschend beim SV Hummetroth.