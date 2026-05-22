Nur für den VfB Marburg geht es in Waldgirmes noch um etwas Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga steht das letzte Derby zwischen dem SC Waldgirmes und dem VfB Marburg an. Geht es nach den Gästen, ist es auch das letzte über diese Saison hinaus +++ von Redaktion · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Vorerst letzter Tanz zumindest in der Hessenliga: Mika Hendrich (vorne) und Co. vom VfB Marburg wollen im Derby beim SC Waldgirmes um Yannick Freischlad (dahinter) dafür sorgen, dass die „Schimmelreiter“ in der kommenden Spielzeit nicht auch in der Verbandsliga Mitte Fußball spielen. (Archivbild) © Jens Schmidt

Wetzlar. Mussten in den vergangenen Wochen noch beide heimischen Vereine um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga bangen, hat der SC Waldgirmes vor dem Derby am Pfingstsamstag (17.30 Uhr) gegen den VfB Marburg Planungssicherheit. Nach der ebenso unglücklichen wie schmerzhaften eigenen Last-Minute-Niederlage am Freitagabend beim KSV Baunatal gewann der CSC 03 Kassel, bis dahin einzig verbliebener Konkurrent um den Abstiegsrelegationsplatz, einen Tag später überraschend beim SV Hummetroth.