Nur fünf Spiele – und nur ein Sieger kann nachlegen

– Foto: FuPa Thüringen

Während vier Gewinner des Auftakts pausieren oder ihre Partien verlegt wurden, bietet sich der SG SV Goßmannsrod die Chance, als einziges Team die maximale Punktausbeute auszubauen.

Nicht alle Partien des Spieltags können wie geplant stattfinden. Das Duell zwischen Schalkau und Hildburghausen II wurde aufgrund des Schützenfestes in Schalkau auf Mittwoch, den 12. August, verlegt. Die Begegnung zwischen Erlau und Oberlind fällt ebenfalls aus. Der Absteiger aus Erlau kann am Sonntag aus unterschiedlichen Gründen keine spielfähige Mannschaft stellen und bat um eine Verlegung. Oberlind stimmte dem Wunsch zu – eine sportlich faire und durchaus nachahmenswerte Entscheidung.

Die Spielgemeinschaft aus Goßmannsrod, Oberland und Waldau reist zum SV 08 Westhausen und könnte als erste Mannschaft der Saison sechs Zähler auf dem Konto haben. Doch Vorsicht: Die Gastgeber entschieden das letzte Duell auf eigenem Platz deutlich mit 4:1 für sich. Langweilig wird diese Paarung ohnehin selten. In den vergangenen acht Punktspielen teilten sich beide Teams jeweils vier Siege. Noch beeindruckender ist jedoch die Torquote: 43 Treffer fielen in diesen Begegnungen – mehr als fünf Tore pro Spiel im Schnitt.

Im einzigen Samstagsspiel der Kreisoberliga richtet sich der Blick nach Veilsdorf. Dort empfängt der SV EK Veilsdorf die neu gegründete SG Haina/Milz. Kaum eine Partie steht so sehr für Aufbruch wie diese.

Auf beiden Trainerbänken sitzen seit diesem Sommer neue Gesichter. Dirk Forkel soll in Veilsdorf eine junge Mannschaft weiterentwickeln, während Oliver Lehnert in Haina vor einer ganz besonderen Aufgabe steht: Aus zwei bisherigen Vereinen muss eine funktionierende Einheit entstehen.

Auch auf dem Platz beginnt für beide Mannschaften ein neues Kapitel. In Veilsdorf rücken erneut fünf A-Junioren in den Männerbereich auf und sollen behutsam integriert werden. Die SG Haina/Milz dagegen muss sich als komplett neue Spielgemeinschaft erst finden – sportlich wie menschlich.

Der Saisonstart verlief für beide Teams nahezu identisch. Sowohl Veilsdorf als auch Haina/Milz trennten sich zum Auftakt 1:1 und sammelten damit den ersten Punkt der neuen Spielzeit. Wer bleibt nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen? Oder nehmen beide erneut einen Zähler mit?

Zwei neue Trainer, ein gemeinsames Ziel

Hallo Dirk, hallo Oliver. Ihr seid im Sommer als neue Trainer in Veilsdorf beziehungsweise Haina vorgestellt worden. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, die Saison hat begonnen. Wie würdet ihr das Sprichwort „Gut Ding will Weile haben“ im Zusammenhang mit euren neuen Aufgaben interpretieren?

Dirk Forkel: Die Vorbereitung ist vorbei. Es war für alle Beteiligten eine sehr intensive Zeit. Wir haben uns beschnuppert und die ersten Duftnoten sind gesetzt. Aber wir sind auch noch weit von unseren Vorstellungen entfernt. Für die jungen Spieler ist ja auch der Wechsel vom Nachwuchs in den Männerbereich nicht so einfach.

Das erste Spiel ist so recht und schlecht gelungen. Wir haben zum Auftakt bei einem Aufsteiger, die sind ja immer besonders motiviert, nicht verloren. Für die kommenden Wochen steht auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit an. Die Spieler müssen noch viel lernen. Wir bleiben aber dran.

Die Jungs sind motiviert und auch lernfähig. Die Einstellung passt. Allerdings ist die Breite des Kaders schon relativ dünn und in den kommenden Wochen fehlen immer wieder Spieler auf Grund von Urlaub. Aber dies geht ja allen Mannschaften ähnlich.

Oliver Lehnert: Dieses Sprichwort beschreibt unsere Situation eigentlich perfekt. In unserem Fall kommt ja noch hinzu, dass wir mit einer Fußballmannschaft, die aus Spielern zweier bislang eigenständiger Vereine gebildet wurde, in die neue Saison gestartet sind. Dadurch stehe ich als Trainer und auch der Verein vor einigen Herausforderungen, für die wir uns bis zu Winterpause auch Zeit geben wollen.

Wir haben nicht nur neue Spielabläufe einzuüben, sondern führen auch zwei unterschiedliche Vereinskulturen, Gewohnheiten und Persönlichkeiten zusammen. Eine Mannschaft entsteht nicht von heute auf morgen. Vertrauen, Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis müssen wachsen.

Die neue Mannschaft ist sehr motiviert und will viel und natürlich wünschen sich alle auch schnelle Erfolge. Aber wenn etwas dauerhaft Bestand haben soll, braucht es Zeit. Unser Ziel ist es, aus zwei guten Teams eine starke Gemeinschaft zu formen. Genau dafür steht für mich "Gut Ding will eben Weile haben".

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