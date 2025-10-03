Nur fünf Minuten fehlen zum Triumph - doch Coach Beck ist zufrieden!

Die SpVgg Hankofen-Hailing sah an diesem Regionalliga-Freitag bis kurz vor Schluss als der sichere Sieger aus, doch dann kassierte die Elf von Trainer Tobias Beck in der Auswärtspartie beim FC Augsburg II doch noch den Ausgleich. 1:1 hieß es am Ende im Rosenaustadion vor 375 Zuschauern.

Andreas Wagner brachte die Niederbayern nach gut 35 Minuten in Führung. Für den verdienten Augsburger Ausgleich sorgte Simon Mühlbauer mit seinem ersten Saisontreffer in der 85. Minute. Hankofen-Hailing konnte in Hälfte eins mehr überzeugen, Hälfte zwei ging an die Profi-Reserve der Schwaben. Ein insgesamt leistungsgerechtes Remis.

"Wenn man den Gegentreffer so spät bekommt, ist man natürlich etwas enttäuscht", schildert Hankofens Trainer Tobias Beck seine Gefühlslage unmittelbar nach dem Abpfiff - und ergänzt sogleich: "Aber wir können mit dem Punkt heute gut leben." Denn: Seine Mannschaft hat aus seiner Sicht die erhoffte Reaktion nach dem 3:6-Debakel gegen Ansbach am vergangenen Spieltag gezeigt.

"Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Augsburg eine richtig gute Mannschaft ist - und mich wundert's, dass sie so weit unten drinhängen", hat Beck lobende Wort für den Gegner übrig. "Daher sind wir zufrieden mit dem Punkt. Jetzt geht der volle Fokus auf das Heimspiel gegen Haching."