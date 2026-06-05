Nur einer macht den großen Schritt

– Foto: Sebastian Harbke

Die Ausgangslage könnte dabei kaum spannender sein: Aktuell trennt beide Teams lediglich ein Punkt. Während Nordhausen mit einem Auswärtssieg den Ligaverbleib vorzeitig sichern könnte, würde sich Saalfeld mit einem Erfolg die deutlich bessere Ausgangsposition für den letzten Spieltag verschaffen und gleichzeitig am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch die weiterhin unklare Abstiegsregelung. Noch immer herrscht keine endgültige Klarheit darüber, wie viele Mannschaften die Thüringenliga am Saisonende verlassen müssen. Die Zahl der Absteiger hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von den Entscheidungen potenzieller Aufsteiger aus den Landesklassen.Für Saalfelds Trainer Thomas Giering ist die Situation alles andere als zufriedenstellend. „Diese Regelung des Abstieges ist einfach nur nervig und auch etwas unsportlich. Jede Woche geht man von einer anderen Anzahl an Absteigern aus. Dazu wird bei den Aufsteigern in der Landesklasse bei Mannschaften aus dem Mittelfeld mit horrenden Strafen gedroht, wenn man als Viertplatzierter nicht aufsteigen will. Diese Spiele um den vierten Platz werden an den letzten Spieltagen vieles entscheiden. Mancher wird lieber Spiele verlieren, so spart man Geld und andere kommen so zu Platzierungen, die sie sportlich vermutlich nicht erreicht hätten. Das muss man anders regeln“, kritisiert Giering.

Wacker-Trainer Stefan Wilke hat sich hingegen auf das derzeit wahrscheinlichste Szenario eingestellt. „Ich gehe aktuell davon aus, dass es vier Absteiger geben wird. In den Landesklassen 2 und 3 haben mit Sömmerda und Gotha zwei Vereine klar signalisiert, dass sie im Falle eines Aufstiegs diesen auch wahrnehmen würden. Deshalb rechne ich zum jetzigen Zeitpunkt mit vier Absteigern und bereite mich beziehungsweise die Mannschaft auf dieses Szenario vor.“

Unabhängig von den Rechenspielen erwartet beide Mannschaften zunächst ein hochintensives Duell. Giering rechnet mit einer Begegnung auf Augenhöhe. „Gegen Nordhausen wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Sie kommen mit einem herausragenden Ergebnis in der Vorwoche zu uns. Das ist Selbstvertrauen pur. Wer neben dem kämpferischen Aspekt auch zum Fußball findet, könnte die Nase vorn haben.“

Auch Wilke weiß um die Bedeutung der Partie und erwartet einen Gegner, der alles investieren wird. „Die Ausgangslage ist klar: Saalfeld muss gegen uns gewinnen, um uns im direkten Vergleich noch hinter sich zu lassen, da Borsch über das deutlich bessere Torverhältnis verfügt. Durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben wir uns die Möglichkeit erarbeitet, am Samstag in Saalfeld den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen.“

Der Wacker-Coach erwartet eine hochmotivierte Heimelf: „Ich erwarte daher eine Saalfelder Mannschaft, die alles in die Waagschale werfen wird. Für uns wird es entscheidend sein, einen kühlen Kopf zu bewahren und keine unnötige Hektik aufkommen zu lassen. Gleichzeitig wollen wir von der ersten Minute an unser Spiel durchziehen und die Initiative übernehmen. Wenn uns das gelingt, werden wir alles daransetzen, die notwendigen Tore zu erzielen und die Partie erfolgreich zu gestalten.“

Der Rechenschieber bleibt im Schrank

Trotz aller Brisanz versuchen beide Trainer, den Fokus auf die unmittelbare Aufgabe zu richten. Rechenspiele sollen zunächst keine Rolle spielen. „Wir konzentrieren uns jetzt einzig und allein auf dieses Spiel und schauen dann am Samstag gegen 17 Uhr, was noch geht. Ich glaube, keiner der beiden Vereine wollte so ein Endspiel, aber jetzt müssen wir es halt angehen und die Chance nutzen“, sagt Giering.

Eine ähnliche Herangehensweise verfolgt auch Wilke: „Wir haben uns vor einigen Wochen bewusst vorgenommen, ausschließlich von Spiel zu Spiel zu denken. Dieser Ansatz hat uns zuletzt gutgetan und daran werden wir festhalten. Nach dem Schlusspfiff in Saalfeld werden wir sehen, wie die Situation aussieht. Entscheidend ist, dass wir unsere Aufgaben auf dem Platz erfüllen.“

Fest steht: Wenn am Samstag der Anpfiff erfolgt, werden sämtliche Rechenspiele für 90 Minuten in den Hintergrund rücken. Dann zählt nur noch der direkte Vergleich zweier Mannschaften, die um jeden Zentimeter und möglicherweise um ihre Zukunft in der Thüringenliga kämpfen.