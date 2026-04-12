Nur eine Nullnummer: FC Este kann mit Remis trotzdem leben

– Foto: Matthias Schlue

Dem FC Este 2012 ist es gegen Kellerkind TuS Nenndorf nicht gelungen, seine Favoritenrolle zu erfüllen. Trotzdem können die Moisburger mit dem Remis leben, denn auch die Konkurrenz ließ federn. Im Tabellenkeller bleibt die Bewegung wiederum groß.

Im ersten Abschnitt traf Micha Heins mit einem Kopfball für die Moisburger die Latte (40.), nach dem Seitenwechsel klärte er wiederum gegen Nenndorfs Lukas Matuschak auf der Linie (74.). Insgesamt eine gerechte Punkteteilung, die dem FCE am Ende sogar hilft: Während Luhdorf sich ebenfalls nur ein Remis sicherte, unterlag Maschen dem TuS Fleestedt und verliert weiter an Boden.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Leider war heute nicht mehr drin und ich denke, dass wir nicht mehr als den einen Punkt verdient haben. In der ersten Halbzeit sind wir zwar die bessere Mannschaft gewesen und haben zwei richtig gute Chancen nicht genutzt. Nach der Pause haben wir aber genauso zwei Mal richtig Glück gehabt und deswegen müssen wir heute zufrieden sein.“

Der TSV Auetal legte in der Anfangsviertelstunde durch Julian Schacht vor (15.), noch vor der Pause erhöhte Ben Brandt für die Geißkatzen (34.). Nach dem Seitenwechsel gelang es den Toppenstedtern ihren Vorsprung ins Ziel zu verteidigen und damit die Abstiegsplätze vorerst zu verlassen.

Zunächst war der VfL Maschen noch voll auf Kurs, als Iskender Capli eine Unachtsamkeit der Gäste umgehend bestrafte (4.). Daraufhin arbeitete sich der TuS Fleestedt aber besser in die Partie und kam nach einem Eckball durch ein Eigentor von Marc Brüggemann zum Ausgleich (19.). In der Schlussphase war schließlich eigentlich wieder Maschen am Drücker, doch Lars Todorski traf nach einem weiteren ruhenden Ball mit dem Kopf zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für den TuS. TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Auf dem schwierigen Platz in Maschen kommen wir eigentlich gut in die Partie, legen die Hausherren die Führung aber selbst auf. In der Folge entwickelt sich ein temporeiches Spiel, welches aber auf beiden Seiten auch von platzbedingten technischen Unsauberkeiten geprägt war. (...) Im zweiten Durchgang starten wir sehr gut und treffen unter anderem einmal die Unterkante der Latte. Im weiteren Spielverlauf merkt man uns an, dass wir aus sehr krankheits- und verletzungsbehafteten Trainingswoche kommen und die Luft knapper wurde. Dennoch lassen wir nur wenige Torchancen von Maschen zu und erzielen per Standard den Führungstreffer. Mit viel Kampf und Moral überstehen wir auch die lange Nachspielzeit und können drei Punkte mit nach Fleestedt nehmen."

Die SG Salzhausen-Garlstorf bahnt sich weiter ihren Weg aus dem Tabellenkeller heraus. Dass der Buchholzer FC II durch Timon Schrader in Führung ging (12.), schockte SaGa nach dem Selbstvertrauen der letzten Wochen keinesfalls. Als Steven Scholz im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Tim-Niclas Möller den fälligen Strafstoß (26.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Aufsteiger dann das Spiel zu drehen: Lennard Marker nickte eine Flanke von Samuel Demir ein (58.), anschließend machte Vorlagengeber Demir selbst den Deckel drauf (64.).

Mit drei Elfmetern schießt sich der FC Rosengarten zu einem wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib. Die Luhestädter kamen zwar zwei Mal nach einem Rückstand zurück, doch schließlich war es Tom Eckelmann, der mit zwei Strafstößen für die Entscheidung sorgte. Damit macht der FCR einen Sprung in der Tabelle und verlässt im umkämpften Keller die Abstiegsplätze.

Die Luhdorfer sicherten sich mehr Spielanteile und gingen nach dem Seitenwechsel durch einen ruhenden Ball folgerichtig in Führung. Marcel Heinrich drückte das Spielgerät nach einem Eckball über die Linie (50.). Während die Gäste es verpassten, für die Entscheidung zu sorgen, handelten sie sich neben einem Strafstoß auch noch eine Ampelkarte ein (83.). Dadurch erzielte Janis Pawlowski vom Punkt den Ausgleich zum 1:1-Unentschieden (84.). MTV-Trainer Michael Arndt: "Wir wollten nicht wieder in einen frühen Konter laufen und entschieden uns für eine Startaufstellung, die ein Spiel kontrollieren kann. Das gelang in der ersten Hälfte auch prima. Strafraumszenen gab es zwar wenige. Aber der Ball lief gut. Die SG war beschäftigt und Konter selten. In der zweiten Hälfte brachten wir dann mit vier U19-Youngstern offensiveres Personal. Nach einer Ecke gelang die verdiente Führung. Obwohl danach auch die Gastgeber mit einem Freistoß Pech hatten (Pfosten), waren wir dem 2:0 sehr nah. Bringen wir den Treffer unter, hätte man von einer sehr cleveren Leistung sprechen können. Wir liessen aber den Hochkaräter liegen und fingen uns dann blöderweise einen Konter inkl. Elfmeter zum 1:1 plus Gelb/Rot. Dabei blieb es. Als Aufsteiger war das wieder sehr ordentlich. Für eine Spitzenmannschaft fehlte aber noch die letzte Reife und Konsequenz."