Nur eine Halbzeit ebenbürtig – TuS unterliegt bei 1860 München II

veron fejzullahi tus geretsried – Foto: rudi stallein

Auf der Gegenseite stand erneut Günther im Blickpunkt: Beim Schuss von Luis Pereira de Azambuja verhinderte der Geretsrieder Keeper mit starkem Reflex zum zweiten Mal einen frühen Rückstand. In der Vorwärtsbewegung tat sich der TuS lange Zeit schwer. Zwar gelangen mit zunehmender Spielzeit „einige richtig gute Ballgewinne“, wie Grelics richtig feststellte. Allerdings gingen die Bälle durch ungenaue Pässe meist ebenso schnell wieder verloren. Und wenn sie es mal bis in den gegnerischen Strafraum schafften, hatte im entscheidenden Moment ein Abwehrspieler noch einen Fuß am Ball.

Eine herbe Abfuhr hat der TuS Geretsried am Freitagabend zum Auftakt seiner zweiten Bayernligasaison kassiert: 1:5 hieß es am Ende im Spiel beim TSV 1860 München U21. „Das Ergebnis ist schade, wir hätten mehr verdient“, lautete das Resümee von TuS-Coach Martin Grelics. An Einsatz mangelte es seinem Team nicht, allerdings liefen die Gäste entgegen dem Wunsch ihres Trainers über weite Strecken der Partie den Gastgebern ziemlich hinterher – und mussten schon in der zweiten Minute die erste heikle Situation überstehen, als Torhüter Lukas Günther einen Flachschuss von Emre Erdogan per Fußabwehr klärte. Es dauerte zwölf Minuten, ehe der TuS sich zum ersten Mal erfolgversprechend in den Münchner Strafraum kombinieren konnte, den Abschluss von Veron Fejzullahi blockte Lance Fiedler zur ersten Ecke für den TuS. „Am Anfang ging es für uns ums Überleben“, so Grelics.

Derweil sammelten die Sechziger weitere gute Gelegenheiten: Zunächst parierte Günther einmal mehr glänzend, den Nachschuss zog Loris Husic deutlich am Tor vorbei. Dann trat Cristian Leone den Ball aus bester Position über die Latte. Und wer vorne seine Tore nicht macht, bekommt sie sprichwörtlich hinten – in diesem Fall nutzte Tyrone Prepeluh ein Durcheinander im Münchner Strafraum zum Torschuss, dem TSV-Abwehrspieler Bell unhaltbar zum 0:1 abfälschte. Mit der Geretsrieder Führung in der 40. Minute war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Allerdings währte die Freude nur zwei Minuten, dann stellte Luis Pereira mit einer Direktabnahme nach Flanke von der linken Angriffsseite auf Gleichstand. „Das 1:1 war zur Pause ein verdientes Ergebnis“, fasste Grelics den ersten Durchgang zusammen.

Drei Gegentore in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel bekam seine Truppe jedoch bald kein Bein mehr auf den Boden und keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Lasse Faßmann wuchtete in der 57. Minute den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zur 2:1-Führung für die Hausherren ins Netz. In der Folgezeit kam es für den TuS knüppeldick. Eine Viertelstunde vor Schluss rutschte dem bis dahin überragende TuS-Torhüter ein Ball durch, den der Linienrichter hinter der Linie sah – 3:1. Mit einem Alleingang aus abseitsverdächtiger Position erhöhte Loris Husic auf 4:1. Zwei Minuten vor Schluss war Mustafa Tekin Nutznießer einer weiteren Unsicherheit des Geretsrieder Schlussmanns. So kam das Ergebnis am Ende einer Klatsche gleich. Martin Grelics musste in seinem Fazit eingestehen: „Nach dem 2:1 hatten wir nicht mehr so viele Umschaltmomente, da hatten die Sechziger zumindest optisch ein Übergewicht.“